Potwierdzają się niezwykłe doniesienia o Justynie Kowalczyk-Tekieli

Justyna Kowalczyk-Tekieli to jedna z najbardziej utytułowanych biegaczek narciarskich w historii. W 2018 roku zakończyła karierę, ale z aktywności sportowej nie zrezygnowała. Często spaceruje po górach. Przez lata dzieliła tę pasję z mężem Kacprem Tekielim. Niestety mężczyzna zginął tragicznie. 42-latka startowała też wielokrotnie w biegach górskich. I okazuje się, że w ostatnich godzinach wzięła udział w kolejnym, udowadniając, że wciąż znajduje się w znakomitej formie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Adamek kończy karierę! "Chyba, że mnie żona z domu wypier***"

Justyna Kowalczyk-Tekieli w czołówce biegu górskiego! Polka na podium, kolejny rok z rzędu

W niedzielę Polka wystartowała w Dolomitach w Rosetta Verticale Trail Run. W tych zawodach rywalizowała też w minionym roku. Wówczas wygrała. Teraz Kowalczyk-Tekieli znów zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, choć do zwycięstwa nieco zabrakło. Była biegaczka narciarska ukończyła trasę z czasem 1:09:35.4, co dało jej drugą lokatę. Wyprzedziła ją tylko Hali Hafeman, która przekroczyła linię mety niespełna cztery minuty szybciej. Podium uzupełniła Dimitra Theocharis, która dobiegła pół minuty za Polką. Rywalizowało aż 69 pań.

Udziałem w zawodach Kowalczyk-Tekieli pochwaliła się na InstaStory. "To był fantastyczny bieg. GRAZIE [dziękuję, tłum.]" - napisała sportsmenka. Organizator opublikował również zdjęcie Polki z Dolomitów. Widać było, że bieg sprawiał jej wielką radość, bo uśmiechała się od ucha do ucha.

Justyna Kowalczyk-Tekieli Screen z https://www.instagram.com/stories/justyna.kowalczyk.tekieli/?hl=pl

Zobacz też: Koniec sezonu dla gwiazdy skoków! Jest komunikat: "Zerwanie więzadła".

Justyna Kowalczyk-Tekieli to pięciokrotna medalistka olimpijska - dwa z tych krążków są koloru złotego. Może pochwalić się również dwoma mistrzostwami świata, a także czterema Kryształowymi Kulami. Ponadto udało jej się wywalczyć złoto Tour de Ski. Ba, dokonała tego aż czterokrotnie. Tym samym jest jedną z najbardziej utytułowanych sportsmenek w Polsce we wszystkich dyscyplinach.