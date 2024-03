Malwina Smarzek spisuje się w tym sezonie kapitalnie. Nie dość, że zdobyła już 377 punktów w lidze, to jest jedną z liderek swojego zespołu. Doskonała forma może pomóc jej wrócić do reprezentacji Polski, zwłaszcza że niebawem odbędą się IO w Paryżu. - To oczywiste, że jeśli będę dobrze prezentować się w Casalmaggiore, będzie dyskusja na temat mojej obecności w kadrze - powiedziała w październiku.

Malwina Smarzek może zostać bohaterką transferowego hitu. Zostanie jednak we Włoszech

Nie tak dawno informowaliśmy, że Smarzek została bohaterką ligowego starcia z drużyną Honda Olivero S.Bernardo Cuneo (3:1). "Jestem naprawdę szczęśliwa - zarówno ze względu na siebie, jak i na mój zespół. Musiałyśmy wygrać dla miejsca w tabeli, ale i dla siebie" - zdradziła, cytowana przez portal volleynews.it. Jak się okazuje, jej wyśmienita forma wzbudziła zainteresowanie innych klubów.

Portal Volleymagazine.it przekazał w czwartek, że włoski zespół Wash4green Pinerolo "ma wielkie marzenia" i chce przeprowadzić prawdziwą ofensywę transferową. Na szczycie jego listy życzeń znajduje się właśnie Smarzek, która wyraźnie wzmocniłaby linię ataku. Dodatkowo władze klubu chcą ściągnąć "przeciwieństwo Polki", czyli holenderską przyjmującą Anne Buijs.

Mogłyby to być kolejne duże transfery włoskiej drużyny. Jakiś czas temu sfinalizowano przecież przybycie rozgrywającej Carlotty Cambi, libero Giady Di Mario oraz Ilenii Moro. Ponadto podpisano również kontrakty z Holenderką Tessą Polder i Węgierką Anett Nemeth. Niewykluczone zatem, że przedstawiciele klubu będą chcieli "pójść za ciosem" i w kolejnym sezonie powalczyć o czołowe miejsca w lidze.

Po 22. kolejkach włoskiej Serie A1 zespół Smarzek VBC Transportipesanti Casalmaggiore zajmuje 10. lokatę w tabeli z dorobkiem 23 pkt, natomiast Wash4green Pinerolo okupuje obecnie szóstą pozycję (34 pkt). Liderem jest Imoco Volley Conegliano (63 pkt), które wyprzedza Vero Volley Milano (53 pkt) oraz Igor Gorgonzola Novara (53 pkt). Do końca fazy zasadniczej pozostały cztery kolejki.