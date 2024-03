Gikiewicz odpalił się w wywiadzie. "Będę mógł kilka osób pogrzebać"

Po nieudanej przygodzie w tureckim Ankaragucu Rafał Gikiewicz zdecydował się po niespełna dekadzie wrócić do Polski i podpisać kontrakt z Widzewem Łódź. Bardzo szybko wskoczył do podstawowego składu i stał się jednym z liderów zespołu.

Sobotnie spotkanie ekstraklasy nie potoczyło po myśli Polaka, który został pokonany przez były zespół Śląsk Wrocław 1:2. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, a po zakończeniu meczu Gikiewicz nie szczędził słów krytyki wobec sędziów. - Jak bramkarz robi błąd, to od razu przegrywasz. Ale jak sędziowie się mylą, to się nic nie dzieje - stwierdził.

Mocne słowa Rafała Gikiewicza. Zdradził, jak wyglądało jego rozstanie ze Śląskiem

Bramkarz wrócił na stadion Śląska po blisko dekadzie i choć ma bardzo dobre wspomnienia związane z klubem, z którym zdobył mistrzostwo Polski oraz Superpuchar, to rozstał się z nim w niezbyt dobrych stosunkach. Najpierw po przepychance z Przemysławem Kaźmierczakiem został zesłany do rezerw, a niedługo później, chcąc "uciec" ze Śląska do Eintrachtu Brunszwik niejako oszukał władze klubu.

- Spotkałem się z prezesem Śląska i przeobraziłem się w aktora. Powiedziałem: "Nasze dziecko ma dopiero rok, ale moja żona boryka się z depresją. Przechodzimy bardzo trudny okres i jeśli będę musiał zostać, to mogę stracić żonę oraz dziecko". Uroniłem do tego kilka łez - powiedział, cytowany przez slasknet.com.

Zdradził, że niebawem zakończy się jego "12-letni zakaz wypowiadania" nt. Śląska. Gdy tak się stanie, to opowie całą historię pobytu w klubie. - Jak powiem, co prezes Żelem i Śląsk mi zrobili, to wtedy okaże się, że to ja jestem pokrzywdzony, a nie Śląsk. Mało kto wie, że ten zakaz mój wypowiadania się jeszcze obowiązuje, więc to nie jest tak, że mam coś do stracenia, tylko Śląsk - stwierdził w niedzielnym wywiadzie dla portalu.

- Jak skończę grać, to kilka osób odpowie za to, co chciało mi zrobić. To ja zostawiłem swoje pieniądze i zakaz wypowiadania się na niektóre tematy, a nie Śląsk. Trochę to jest śmieszne, że ludzie, których w 2012 roku nie było na stadionie, a teraz mają po 15-18 lat, jak im ktoś coś krzyknie, to idą za tłumem i mnie wyzywają. Gdyby było im to wytłumaczone, jak to było, to by zrozumieli, że to Śląsk zaoszczędził na moim odejściu, a nie w drugą stronę - kontynuował.

Gikiewicz komentuje wyzwiska kibiców. "Może być grubo"

Dodatkowo odniósł się do wyzwisk, jakie można było usłyszeć w jego kierunku w trakcie sobotniego meczu. - Nie chcę nazywać tych paru osób na trybunach idiotami, ale ich zachowanie było średnie. (...) Zdobyłem z tym klubem mistrzostwo i Superpuchar Polski, grałem w eliminacjach do Ligi Mistrzów i nie jest miło słyszeć, że zamiast skandowania mojego nazwiska mnie wyzywają. Jestem piłkarzem i nie na jednym stadionie to słyszałem, ale miłe to nie było. Jak przyjdzie odpowiedni czas, to będę mógł kilka osób 'pogrzebać'. Radzę lekką powściągliwość, bo może być grubo - oznajmił.

Po 23. kolejkach ekstraklasy liderem tabeli jest Śląsk Wrocław (45 pkt), który wyprzedza Jagiellonię Białystok (42 pkt) oraz Pogoń Szczecin (40 pkt). Widzew Łódź okupuje za to dopiero 10. lokatę (28 pkt). Najbliższe spotkanie piłkarze Daniela Myśliwca rozegrają w niedzielę 10 marca, kiedy zmierzą się u siebie z Legią Warszawa.