Jadczak ujawnił gigantyczny skandal. PiS chciał przepchnąć setki milionów dla PZPN

Jednym z głośniejszych tematów w polskim sporcie w 2023 roku była budowa nowej siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej w Otwocku, na którą organizacja miała dostać blisko 300 mln złotych dotacji od rządu. Tam miało powstać Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej, a spore wsparcie w tej sprawie pojawiało się od Kamila Bortniczuka, a więc ówczesnego ministra sportu. Dotacja jednak została cofnięta, bo wniosek ze strony PZPN-u "nie spełniał kryteriów formalnych i merytorycznych niezbędnych dla finansowania".

"Szanujemy decyzję unieważniającą współfinansowanie budowy Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej. Liczymy na to, że znajdziemy rozwiązanie, żeby zrealizować te ważną dla polskiej piłki inwestycję. PZPN jest organizacją apolityczną, dla której sport jest najważniejszy" - pisała federacja w oświadczeniu, w odpowiedzi na cofnięcie dotacji od nowego rządu. - Ta decyzja była podjęta z uchybieniem prawa, była sprzeczna z procedurami obowiązującymi w ministerstwie. Wnioski były zgłoszone w sposób niechlujny, niekompetentny, niekompletny - mówił Sławomir Nitras, obecny minister sportu.

Po dłuższym czasie Szymon Jadczak z "Wirtualnej Polski" ujawnił kulisy całej sprawy związanej z dofinansowaniem budowy nowej siedziby PZPN-u przez rząd.

"Nie pójdę za niego siedzieć". Szokujące kulisy ws. budowy siedziby PZPN

Jak możemy się dowiedzieć ze wspomnianego artykułu, PZPN ubiegał się o dofinansowanie 70 proc. wartości projektu nowej siedziby, mimo że w teorii można maksymalnie otrzymać 50 proc. dofinansowania. PZPN jednak wpisał do wniosku, że inwestycja będzie też dotyczyć szkoły mistrzostwa sportowego, co pozwoliłoby na uzyskanie większego dofinansowania. - Decyzje będą podejmowane później - tak miał powiedzieć wiceprezes Henryk Kula w odpowiedzi na obawy m.in. ze strony Karola Klimczaka, prezesa Lecha Poznań. Dzięki wpisaniu SMS-u do wniosku PZPN miał liczyć na o 90 mln większe dofinansowanie.

Wnioski składane przez PZPN były cały czas odrzucane ze względu na braki formalne, np. z powodu braku prawa do dysponowania na cele budowlane określonym terenem. W całą sprawę zaangażował się minister Bortniczuk, który miał stwierdzić, by centrum PZPN w Otwocku traktować jak inwestycję państwowego Centralnego Ośrodka Sportu. Spadła też kwota potencjalnej dotacji: z 304 do 186 mln złotych. W tym czasie jednak zmienił się rząd, a w nowym dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego miejsce Bortniczuka zajęła Danuta Dmowska-Andrzejuk, a więc była szpadzistka.

"Zaczęły się telefony, naciski. Przekonywanie, jak ważny jest to projekt. I trzeba go dociągnąć do końca, czyli podpisać umowę z PZPN. Gdy musiała omawiać wniosek PZPN-u na budowę Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku, nie gryzła się w język. Wygarnęła Bortniczukowi, co o nim myśli. A po wszystkim współpracownikom rzuciła, że nie pójdzie za niego siedzieć" - miał powiedzieć WP jeden z byłych współpracowników ówczesnej minister sportu.

5 grudnia zeszłego roku doszło do spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym uczestniczyła Dmowska-Andrzejuk, Bortniczuk, prezydent Otwocka, oraz ludzie z PZPN - Cezary Kulesza i Łukasz Wachowski. "To jest niebywałe, co tam się wydarzyło. Po pierwsze przedstawiciele organizacji wnioskującej o dofinansowanie nie powinni pojawiać się w siedzibie premiera na spotkaniu, które dotyczy ich wniosku. Po drugie nie powinni mieć dostępu do części informacji. Po trzecie to było ewidentne wywieranie presji na panią minister, żeby podpisała tę umowę, mimo wszystkich zastrzeżeń" - mówi WP jeden z uczestników spotkania.

Były minister ujawnia po czasie. Dlatego nowy rząd odrzucał wnioski o dofinansowanie

Bortniczuk zdecydował się odpowiedzieć na pytania ze strony "Wirtualnej Polski". Były minister uważa, że gdyby pozostał na stanowisku, to doprowadziłby do podpisania umowy na dofinansowanie siedziby PZPN. - To po prostu dobry projekt i potrzebny projekt. W czasie swojej pracy w MSiT wydałem dziesiątki, o ile nie setki różnego rodzaju odstępstw i zgód na rzecz beneficjentów. Wszystkie projekty inwestycyjne dotyczące polskiego sportu starałem się traktować priorytetowo. Ten wniosek również - tłumaczy.

- W mojej ocenie po wyborach parlamentarnych urzędnicy chcieli niejako "wnieść we wianie" tzw. środki niewydatkowane na duże projekty inwestycyjne nowemu kierownictwu. Czy rozmawiałem o tym z panią Dmowską-Andrzejuk? Jedyna rozmowa, jaką przeprowadziłem w tej sprawie, to wymiana dwóch zdań w czasie symbolicznego "przekazywania gabinetu". Poinformowałem ją wówczas, że 27.11 podpisałem protokół z oceny tego projektu oraz przekazałem swoją ocenę, że to dobry projekt, którego realizacja leży w interesie polskiego sportu - dodaje Bortniczuk.