Wielki powrót Malwiny Smarzek. Zrobiła to w najważniejszym meczu sezonu

Latem 2023 roku Malwina Smarzek, jako trzecia Polka w historii, podpisała kontrakt z zespołem VBC Transportipesanti Casalmaggiore. Dobra gra we Włoszech może być dla niej przepustką do gry w reprezentacji, która w tym roku wystąpi na igrzyskach olimpijskich. 27-latka zachwyciła Italię i poprowadziła swój zespół do ważnego zwycięstwa. Media na Półwyspie Apenińskim odnotowały znakomity mecz Polki.

