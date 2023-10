"To marzenie każdego sportowca". Zapowiada się wielki powrót do reprezentacji Polski

Polskie siatkarki w niedawno zakończonym sezonie reprezentacyjnym spisywały się wyśmienicie. Zdobyły brązowy medal Ligi Narodów, dotarły do ćwierćfinału mistrzostw Europy, a także wywalczyły kwalifikację olimpijską na igrzyska w Paryżu. Ten ostatni sukces wydaje się być niezwykle istotny, gdyż Polki nie grały na igrzyskach od 16 lat.

Malwina Smarzek marzy o igrzyskach olimpijskich. "To oczywiste"

W ostatnim sezonie w kadrze nie występowała Malwina Smarzek, choć trenowała ona przez moment z zespołem Stefano Lavariniego. Z powodu kontuzji nie wystąpiła jednak ani na mistrzostwach Europy, ani w olimpijskich kwalifikacjach. Zawodniczka nie porzuca jednak marzeń o grze dla reprezentacji, co podkreśliła w rozmowie z włoskimi mediami.

- Jestem bardzo szczęśliwa z tego awansu, mimo że nie mogłam być z kadrą tego lata z powodu decyzji trenera Lavariniego i kontuzji kolana oraz stopy - przyznała na łamach iVolleyMagazine.

Czy Smarzek chciałaby pojechać wraz z kadrą na igrzyska do Paryża? - To oczywiste, że jeśli będę dobrze prezentować się w Casalmaggiore, będzie dyskusja na temat mojej obecności w kadrze. Udział w igrzyskach to marzenie każdego sportowca - dodała.

Smarzek od tego sezonu występuje we włoskim Trasportipesanti Casalmaggiore. Wcześniej reprezentowała przez jeden sezon brazylijski Gremio de Volei Osacso. W jej siatkarskim CV jest także rosyjski epizod - Lokomotiw Kaliningrad. Miesiąc po wybuchu wojny w Ukrainie zmieniła jednak klub. - Rok w Rosji pomógł mi poszerzyć siatkarskie horyzonty, mimo że musiałam wracać do Polski. Wojna była trudną sytuacją - oceniła.

Smarzek w barwach reprezentacji Polski zadebiutowała w 2014 roku. Dotychczas rozegrała dla niej 22 mecze.