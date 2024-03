Sceny jak z ekstraklasy, ale to Zachód. Kibice "dyscyplinują" piłkarzy nie tylko u nas [WIDEO]

Piłkarze Darmstadt znajdują się w potężnym kryzysie. W sobotę zostali zmiażdżeni aż 0:6 przez Augsburg i to na własnym stadionie. Kolejnej porażki nie byli w stanie znieść kibice. Po ostatnim gwizdku zaczęli głośno krzyczeć w kierunku zawodników. Ale nie to było najbardziej bolesne dla zespołu. Jeden z sympatyków zdecydował się na odważny krok i zszedł do drużyny, by dać jasno do zrozumienia, co sądzą o jej grze fani.

