Wilfreo Leon i Michał Kubiak chcą przejąć czołowy polski klub! "Rozmowy trwają"

Po zdobyciu brązowego medalu mistrzostw Polski w oczy VERVY Warszawa po raz kolejny w jego historii zajrzało widmo upadku. Pojawiły się niepokojące informacje o możliwym odejściu głównego sponsora klubu, czyli koncernu Orlen. Spółka skarbu państwa zainwestowała w warszawski klub po tym jak z finansowania w 2019 roku wycofała się firma Onico. Nic nie jest jeszcze pewne i cały czas jest szansa, że Orlen nie opuści klubu, ale pojawiły się także inne opcje na jego uratowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Vital Heynen zdradził plan na Ligę Narodów. "Zabieramy ze sobą całą ciężarówkę"

ZAKSA straciła trenera. "Jestem wkurzony. Tak nie można robić, zabrakło profesjonalizmu"

Leon potwierdza plany przejęcia VERVY. "Cały czas czekamy"

Jedną z możliwości, jakie miałyby ewentualnie uratować klub z Warszawy jest przejęcie go przez dwóch reprezentantów Polski - Michała Kubiaka i Wilfredo Leona. Według medialnych informacji, jakie pojawiły się w lutym siatkarze mają być gotowi zainwestować w VERVĘ dwa miliony złotych. Wydawało się już wtedy, że negocjacje z obecnym prezesem Bertrandem Jasińskim zostaną w niedługim czasie domknięte. Sprawa jednak do tej pory nie doczekała się finalizacji.

Po raz pierwszy publicznie doniesienia o możliwej inwestycji w klub ze stolicy potwierdził jeden z zainteresowanych siatkarzy - Wilfredo Leon. - Tak, rozmowy w sprawie przejęcia VERVY trwają. Temat nie upadł. Zobaczymy, czy uda się zrealizować przejęcie zespołu ze stolicy. Czy już od nowego sezonu wspólnie z Michałem Kubiakiem będziemy właścicielami VERVY? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, co chcielibyśmy w tym klubie zrobić. Cały czas jednak czekamy - ujawnił reprezentant Polski w rozmowie z Interią.

Bez względu na to czy Kubiakowi i Leonowi uda się przejąć VERVĘ pochodzący z Kuby zawodnik zainwestował już w pewien projekt w naszym kraju. Kilka tygodni temu został większościowym udziałowcem drugoligowego klubu UMK Anioły Toruń. Jak zapewnił, w ciągu najbliższych pięciu lat chciałby wprowadzić zespół do PlusLigi. - Jestem współwłaścicielem klubu z Torunia, mam w nim większość udziałów. To jest wielki projekt. Teraz klub występuje w drugiej lidze, ale chcemy dosyć szybko awansować do pierwszej ligi, a potem do Plus Ligi. Czasy są bardzo trudne, ale mamy taki plan, aby w najbliższych czterech, pięciu latach być już w Plus Lidze i walczyć o medale mistrzostw Polski - przyznał Leon.

"Bałem się, że syn mnie nie pozna, gdy wrócę do domu po mistrzostwach świata"