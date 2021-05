Oficjalnie: Magdalena Stysiak ma nowy klub! "Możemy wygrać wszystko"

Stysiak poinformowała o odejściu z Savino Del Bene Scandicci przed tygodniem. Polka chciała wyjechać z Włoch i spróbować zebrać doświadczenia w nowej lidze - tureckiej, stawianej na równym lub może nawet wyższym poziomie rywalizacji niż na półwyspie Apenińskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Polki gotowe na miesiąc w zamknięciu. "Zaczynamy kreować grę, która może namieszać w Lidze Narodów"

Stysiak zostaje we Włoszech, ale ma nowy klub

Mówiło się, że dla Stysiak możliwe są zatem dwie opcje: albo gra w Turcji dla Turk Hava Yollari Spor Kulubu, albo pozostanie we Włoszech, ale nie w Scandicci, a przeniesienie się do Saugella Monza. I ta druga opcja okazała się prawdziwą. W tureckim klubie zakontraktowano atakującą Developresu SkyRes Rzeszów z zeszłego sezonu, Kierę Van Ryk z Kanady.

Jeszcze jeden hitowy transfer w PlusLidze! Kolejna część efektu domina

Wcześniej umowy z klubem z Monzy podpisało już pięć zawodniczek: Sonia Candi, Alessia Gennari, Katarina Zakchaiou, Beatrice Parrocchiale i Alessia Orro. Zespół w sezonie 2021/2022 poprowadzi Marco Gaspari. Wcześniej w klubie grały dwie Polki: Berenika Tomsia w 2017 roku i Katarzyna Skorupa w latach 2019-2020.

Historyczna zmiana w PlusLidze. W rozgrywkach zagra drużyna z zagranicy

"Z Saugellą możemy próbować wygrać wszystko"

- Jestem szczęśliwa, że mogę dołączyć do siatkarskiej rodziny w Monzie. Dlaczego akurat tutaj? Bo to świetny klub, ludzie i organizacja - mówiła Magdalena Stysiak, cytowana w oficjalnym klubowym komunikacie. - Wszystko mi się tu podoba. Jestem młoda i mam sporo doświadczenia, biorąc pod uwagę ostatnie dwa sezony. Lubię tutejszą kulturę i życie we Włoszech. Z Saugellą możemy próbować wygrać wszystko - stwierdziła 20-latka.

Hitowy transfer w PlusLidze! To MVP mistrzostw Europy. "Artysta siatkówki"