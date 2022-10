Mbappe został "uwięziony". Zero szans

We wtorek światowe media obiegła informacja o napięciu w relacjach pomiędzy Kylianem Mbappe a PSG. Zawodnik jest niezadowolony z tego, że klub nie realizuje obietnic, które złożył mu przy okazji podpisania nowego kontraktu. Ponadto nie może odnaleźć się w preferowanym przez Christophe'a Galtiera systemie gry i ma kiepskie relacje z Neymarem. To wszystko sprawia, że Francuz chce opuścić paryski zespół.

Mbappe zostanie w PSG? "Gdzie mógłby odejść?"

Z tego powodu zaczęto spekulować, kiedy napastnik opuści PSG i do jakiego zespołu się przeniesie. Inne światło na sprawę rzuca brytyjska stacja Sky Sports. Informatorzy Brytyjczyków stwierdzili, że Mbappe "co tydzień chce odejść z PSG", a sprawa skończy się w ten sposób, że "teraz najprawdopodobniej się pojednają, ale co jakiś czas sprawa będzie wracać". Źródła stacji w PSG uznają ją za "zupełny nonsens".

W podobnym tonie wypowiedział się ekspert piłkarski Kevin Hatchard, który gościł na antenie Sky Sports. Jego zdaniem to gra pozorów, gdyż w lecie obie strony poszły na ustępstwa, dzięki którym ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie ws. nowej umowy.

Hatchard zwraca uwagę, że w całym zamieszaniu dużą rolę odgrywa polityka transferowa PSG. Mbappe jest niezadowolony z tego, że musi odgrywać rolę środkowego napastnika, często grającego tyłem do bramki. Wolałby, aby tę funkcję pełnił kto inny, czemu wyraz dał w mediach społecznościowych. W dodatku Francuz oczekiwał, że w lecie dojdzie do sprzedaży Neymara. Ostatecznie Brazylijczyk został i gra na bardzo wysokim poziomie, co jest możliwe m.in. dzięki znakomitej współpracy z Leo Messim. Teraz czuje się zawiedziony, że klub nie dotrzymał danego słowa.

W rozmowie ze Sky Sports ekspert podkreślił, że 23-latek jest w bardzo trudnej sytuacji. Grono klubów, które chciałby go pozyskać, jest mocno ograniczone. - Patrząc realistycznie - gdzie mógłby odejść? W lecie zamknął sobie drzwi do Realu, który mógł poczuć się urażony. To mało prawdopodobne, aby miał wydać ponad 200 mln euro na gracza, którego przed chwilą mógł mieć bez kwoty odstępnego - stwierdził. Zbyt wygórowane oczekiwania piłkarza oraz PSG mogą być też problemem w negocjacjach z Liverpoolem, który w przeszłości rozważał ten transfer. - Mbappe jest niesamowity, ale czy są skłonni wydać na niego tyle pieniędzy? To byłaby duża zmiana w stosunku do tego, co robili wcześniej - podsumował Hatchard.

Jak zamieszanie wokół Mbappe wpłynie na grę PSG? W niedzielę hitowe spotkanie z Marsylią

Sprawa, w której centrum znalazł się 23-letni gracz, wyszła na jaw jeszcze przed wtorkowym meczem z Benficą w Lidze Mistrzów, który zakończył się wynikiem 1:1, a jedyną bramkę dla Francuzów zdobył właśnie Mbappe po uderzeniu z rzutu karnego. Kolejny mecz PSG odbędzie się w niedzielę 16 października, gdy w hicie Ligue 1 zmierzy się z Olympique Marsylia.