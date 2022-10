Henry upomina Mbappe: Wiem, że tego nie lubi, ale jest coś ważniejszego

Od kilku dni znów mówi się o Kylianie Mbappe i rosnącym niezadowoleniu z gry w PSG. Zagraniczne media zgłębiły analizę i wyróżniły nawet cztery aspekty, które mają negatywnie oddziaływać na 23-latka. Wśród nich znajdują się taktyka Christophe'a Galtiera, obecnego trenera PSG, atmosfera w szatni, a przede wszystkim rola, jaką Mbappe pełni pod wodzą Francuza.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

I o tym akurat Mbappe mówi wprost. - W reprezentacji gram inaczej. Mam tu dużo więcej swobody. Trener wie, że potrzebuję zawodnika jak Giroud, który zajmuje obronę, a ja mogę schodzić w wolne przestrzenie. W Paryżu jest inaczej, nie ma tego. Poproszono mnie, bym grał tyłem do bramki. A to coś zupełnie innego - powiedział w jednym z ostatnich wywiadów.

Mbappe nie chce grać? Thierry Henry analizuje. "Sprawili, że poczuł się ważniejszy niż klub?"

Thierry Henry, 123-krotny reprezentant Anglii i legenda takich klubów jak Arsenal czy FC Barcelona odniósł się do słów młodszego kolegi w rozmowie z CBS Sports Golazo. - Wiemy, że nie lubi tego [pozycji, na której gra Mbappe]. Nikt nie lubi być wystawiany tam, gdzie nie grasz najlepiej. Po prostu tego nie lubisz - przyznał mu rację 45-latek. Jednakże zwrócił też uwagę na inny aspekt.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- Ale jest coś ważniejszego niż ktokolwiek inny i to jest klub - dodał. A więcej o podziale między klubem a indywidualnością opowiedział na swoim przykładzie.

- Ale patrząc na mnie i moją historię, nie lubiłem grać wysoko i szeroko w Barcelonie. Nienawidziłem tego, ale musiałem to robić dla drużyny. Nie lubiłem po 100 asystach i nie wiem ilu bramkach. Mimo to musiałem iść i grać na lewej stronie. Nie słyszałem, żeby ktoś mówił: "Och, co za miły gest, żeby iść i grać na lewej stronie" - usłyszeli dziennikarze.

Henry zastanawiał się też skąd pomysł Mbappe, by tak jasno sprzeciwiać się działaniom PSG. Jako winowajcę tej sytuacji wskazuje właśnie klub. - Czy sprawili, że poczuł, że klub jest najważniejszy? A może sprawili, że poczuł, że był ważniejszy od klubu? - analizował.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie Mbappe odejdzie z PSG. Francuska gazeta "L'Equipe" dotarła do informacji mówiących, że w jego kontrakcie zawarto zapis o możliwości podjęcia decyzji, czy będzie chciał go wypełnić. Zdaniem norweskiego dziennikarza Jana Aage Fjortofta napastnik podpisał już coś z Realem Madryt, ale nie jest umowa opiewająca na konkretny czas. Według jego źródeł do transferu dojdzie zimą lub latem 2023 roku. Aktualna umowa Mbappe z PSG obowiązuje do czerwca 2025 roku.