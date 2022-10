Media: Chelsea otrzymała dwa ciosy od PSG

Już od kilku tygodni mówiło się, że Chelsea bardzo chce sprowadzić Rafaela Leao i Milana Skriniara. Prezesi londyńskiego klubu wyłożyli nawet ofertę za Leao - 90 milionów euro oraz oddać jeszcze swojego skrzydłowego, Christiana Pulisica. Propozycja ta została odrzucona przez prezesów Milanu.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

UEFA zmieni Ligę Narodów. Polacy będą narzekać?

PSG może uruchomić klauzulę odstępnego za Leao

Od kilku tygodni o sprowadzeniu obu tych piłkarzy marzy również PSG. Teraz według informacji "The Sun" obaj są niemal numerami jeden na liście życzeń klubu z Paryża. - Chelsea otrzymała już podwójny cios transferowy, bo PSG celuje głównie w Leao i Skriniara - piszą brytyjscy dziennikarze.

Mistrzowie Francji wkrótce mogą mieć również dodatkowy powód, by sprowadzić Leao. Przede wszystkim dlatego, że Kylian Mbappe właśnie ogłosił chęć opuszczenia PSG i transferu do Realu Madryt. Jakby tego było mało, to FC Barcelona chce znów mieć w swoim składzie Leo Messiego, a Argentyńczyk też chętnie wróciłby do klubu, w którym święcił największe sukcesy. - PSG widzi w Leao idealnego następcę Messiego - dodaje "The Sun".

Leao ma ważny kontrakt do czerwca 2024 roku. Prezesi Milanu prowadzą z agentem zawodnika, Jorge Mendesem rozmowy na temat jego przedłużenia. Mówi się, że Portugalczykiem zainteresowany jest też Manchester City. Milan nie chce jednak sprzedać Leao za mniej niż 150 milionów euro. Taką właśnie zawodnik ma klauzulę odejścia. "The Sun" pisze, że PSG, jeśli z klubu odejdzie Messi, chętnie wyłoży takie pieniądze.

PSG ma pole position do Skriniara

PSG wciąż też patrzy na sytuację Skriniara. Środkowy obrońca uzgodnił w Paryżu zeszłego lata umowę za 8 milionów funtów rocznie, ale Inter Mediolan odmówił sprzedaży za mniej niż 60 milionów funtów. Latem przyszłego roku kończy mu się jednak umowa z Interem Mediolan i prezesi tego klubu wkrótce chcą rozmawiać z nim w sprawie przedłużenia. Jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem, mediolańczycy będą zmuszeni sprzedać go już w styczniu, by jeszcze na nim zarobić. Podobno to właśnie PSG ma teraz pole position w drodze po zawodnika.

Jaki mają bilans Leao i Skriniar w tym sezonie? Portugalczyk spisuje się świetnie. Zagrał w 12 meczach, zdobył cztery gole i miał siedem asyst. Jego AC Milan po dziewięciu kolejkach zajmuje piąte miejsce w Serie A, ale ma tylko trzy punkty straty do prowadzącego Napoli.

Natomiast Skriniar zagrał w dwunastu spotkaniach. Nie ma powodów do zadowolenia, bo Inter Mediolan zawodzi. Jest dopiero na siódmym miejscu, a do Napoli traci aż osiem punktów.

Lewandowski na okładkach największych gazet. Wiadomo, o co chodzi. Mecz o wszystko

Lepiej wiedzie mu się w Lidze Mistrzów. Tydzień temu wygrał 1:0 z FC Barceloną i ma sześć punktów w trzech meczach. Skriniar był jednym z najlepszych zawodników meczu i świetnie powstrzymywał Roberta Lewandowskiego.