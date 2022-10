Kamery uchwyciły notatki trenera PSG. Mbappe nie zwracał na nie uwagi

Medialna atmosfera wokół Kyliana Mbappe ponownie się zagęściła. Choć wydawało się, że po podpisaniu nowego kontraktu z PSG francuski napastnik pozostanie w klubie przez kilka lat, wtorkowe informacje przekazane przez dziennik "L'Equipe" wywołały spore zmieszanie.

Francuskie media poinformowały, że pomimo posiadania sporej "władzy" w klubie z Paryża, Mbappe już zimą będzie chciał zmienić otoczenie. "L'Equipe" twierdzi, że zawodnik ma się czuć zdradzony przez władze PSG, które rzekomo nie wywiązują się ze złożonych mu obietnic.

Pomimo wybuchu zamieszania, Mbappe pojawił się w wyjściowym składzie na wtorkowe starcie w czwartej kolejce Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona. W końcowych fragmentach spotkania kamery telewizyjne uchwyciły trenera Christophe'a Galtiera, a także jego notatki. Widać na nich było jeden komunikat: "Kylian preferuje grę na prawej".

Notatki trenera PSG nie pasowały do tego, co widział na boisku w meczu z Benfiką. Mbappe najczęściej rozgrywał akcje na lewej stronie. Podjął też osiem prób dryblingów i niemal wszystkie miały miejsce bliżej lewego skrzydła. Media nie są w stanie stwierdzić, czy robił to mimo zaleceń trenera, czy też nie zostały mu przekazane stosowne zalecenia.

W ostatnim czasie francuski napastnik wypowiedział się na temat tego, jak taktyka stosowana przez Galtiera różni się od tej w reprezentacji Francji. - Gram inaczej w drużynie narodowej - mam dużo więcej swobody niż w klubie. Selekcjoner ma typową dziewiątkę w osobie Oliviera Giroud, który gra ciasno przeciwko środkowym obrońcom, a ja schodzę na wolne pole i szukam miejsca. W PSG jest zupełnie inna gra - mówił. Piłkarz opublikował także post na swoim Instagramie, który wywołał wielką burzę (więcej ->>> TUTAJ). Wpis został szybko usunięty, ale sprawa nie ucichła, bowiem o Galtier został poproszony o komentarz, który próbował usprawiedliwić swojego zawodnika (przeczytasz o tym ->>> TUTAJ).

Mecz z Benfiką Lizbona zakończył się remisem 1:1, a Kylian Mbappe strzelił gola z rzutu karnego na wagę jednego punktu. Jego dotychczasowy bilans w tym sezonie to 12 bramek w 13 spotkaniach.