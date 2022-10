Mbappe obrażony na trenera PSG? Usunął wymowny wpis

Dla paryżan był to pierwszym mecz w tym sezonie, w którym nie byli w stanie strzelić gola. Warto podkreślić, że PSG nie wyszło najmocniejszym składem, a do tego napotkał problemy. W pierwszej połowie boisko opuścił kontuzjowany Leo Messi. Inna gwiazda - Neymar - zaczął z kolei na ławce rezerwowych. Kylian Mbappe musiał więc sobie radzić z rezerwowymi Carlosem Solerem i Pablo Sarabią.

Trener określa Mbappe "sierotą". Piłkarz publikuje zdjęcie na Instagramie i szybko je usuwa

Obecność Kyliana Mbappe nie wystarczyła. Trener paryżan Christophe Galtier przyznał po meczu, że PSG nie jest tak silne bez dwóch kluczowych zawodników: - Kiedy Messi lub Neymar nie zaczynają meczu od początku, zmienia to sposób naszej gry i może prowadzić do utraty piłek, co prowadzi do kilku zawahań i braku pewności siebie w stosunku do przeciwnika.

Szkoleniowiec zabrał także głos w sprawie Mbappe, który jego zdaniem nie jest tak użyteczny bez wspomnianych partnerów w formacji ofensywnej. - Kylian Mbappe był trochę osierocony bez Leo i Neymara, tak jak podejrzewałem - stwierdził po meczu Galtier, czym najwidoczniej zdenerwował podopiecznego.

Na Instagramie Kyliana Mbappe pojawiło się zdjęcie zawodnika w trakcie meczu z Stade Reims hasztagiem "pivot gang". W ten sposób skrzydłowy odpowiedział trenerowi i jasno dał znać, że preferuje grać tak, jak w reprezentacji Francji, kiedy jego partnerem w ataku jest Olivier Giroud.

Zdjęcie zniknęło z profilu Mbappe niedługo po publikacji.

Mbappe woli grać w tak, jak w kadrze

Wcześniej w wywiadzie dla "Le Parisien" Mbappe wyjaśniał, że jego rola w reprezentacji Francji odpowiada mu dużo bardziej i tam czuje się swobodniej. - W reprezentacji gram inaczej. Mam tu dużo więcej swobody. Trener wie, że jest potrzebuje zawodnika jak Giroud, który zajmuje obronę, a ja mogę schodzić w wolne przestrzenie. W Paryżu jest inaczej, nie ma tego. Zostałem poproszony o grę jako zawodnik grający tyłem do bramki i jest inaczej - stwierdził.

Paris Saint Germain, pomimo remisu ze Stade Reims, nadal zajmuje pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Z dorobkiem 26 punktów, PSG wyprzeda o jeden punkt drugie Lorient i o dwa punkty trzecią Marsylię. Następne spotkanie podopieczni Christophe Galtiera rozegrają już we wtorek, o godzinie 21:00 przeciwko Benfice Lizbona. Mecz odbędzie się w ramach czwartej kolejki rozgrywek tegorocznej Ligi Mistrzów.