Katastrofa Lazio. "Jak amatorski klub"

Lazio zakończyło poprzedni sezon ligi włoskiej na dziewiątym miejscu. Poza tym rzymianie przegrali 0:2 z Interem Mediolan w finale Pucharu Włoch, więc nie zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Klub przeszedł spore zmiany, bo trenerem tej drużyny nie jest już Maurizio Sarri, a jego następcą został Gennaro Gattuso. Do tej pory Adrian Przyborek zagrał tylko jeden mecz dla Lazio, konkretnie w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu przeciwko Pisie (2:1). Lazio sprowadziło już czterech nowych piłkarzy, ale teraz zmaga się z innym problemem.

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Bojkot kibiców Lazio trwa. Ponad 93 proc. mniej karnetów

W trakcie poprzedniego sezonu kibice Lazio bojkotowali mecze swojej drużyny, co wydatnie odbiło się na frekwencji. Włosi protestują przeciwko rządom Claudio Lotito, a więc aktualnego właściciela tego klubu. "Protest ma na celu zwrócenie uwagi na problemy i niedociągnięcia klubu, a nie zrażenie kibiców do Lazio" - czytaliśmy w oświadczeniu kibiców Lazio, który został opublikowany przed finałem Pucharu Włoch. Ten protest szybko się nie skończy.

Z doniesień włoskich mediów wynika, że kibice nie odnawiają swoich karnetów sezonowych tak chętnie, jak rok temu. Wtedy Lazio sprzedało prawie 30 tys. karnetów, a teraz tylko dwa tysiące kibiców skorzystało z takiej możliwości. To spadek o ponad 93 proc. w porównaniu do sezonu 2025/26. Sky Sport podaje, że Lazio może w ten sposób stracić około 20 mln euro, bo poza niekupionymi karnetami bojkot odbije się na dużo mniejszym zainteresowaniu klubowymi gadżetami.

W ten sposób kibice Lazio mają nadzieję, że Lotito sprzeda klub jak najszybciej. Warto zaznaczyć, że bojkot kibiców jest związany tylko z meczami domowymi. Fani Lazio będą dopingować swoją drużynę na wyjazdach. "Corriere dello Sport" podaje, że ponad dwa tysiące kibiców Lazio pojawi się na niedzielnym sparingu z Ascoli. Co prawda sektor dla kibiców gości na stadionie Ascoli pomieści tylko 900 osób, ale kibice obu klubów żyją w dobrych stosunkach, stąd ta zwiększona liczba fanów.

Warto dodać, że Lazio nie jest jedynym włoskim klubem, którym zarządza Lotito. 26 czerwca br. Lotito zakupił udziały w czwartoligowej Regginie. - Wydaje mi się, że Lazio jest traktowane bardziej jako klub amatorski, niż jak jedna z najważniejszych drużyn piłkarskich we Włoszech - uważa Francesco Rocca, prezydent regionu Lacjum.

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Lazio rozpocznie nowy sezon od meczu w 1/32 finału Pucharu Włoch z Mantovą (16.08). Lazio zagra w pierwszej kolejce Serie A z Bologną (24.08).