Barcelona chce sprowadzić mistrza świata. Cena zwala z nóg

Aymeric Laporte stworzył z Pau Cubarsim fenomenalny duet środkowych obrońców podczas mistrzostw świata. To głównie dzięki tym zawodnikom Hiszpania nie dopuszczała rywali do wielu sytuacji strzeleckich. "La Furia Roja" w trakcie mundialu straciła zaledwie jednego gola i sięgnęła po zwycięstwo w całym turnieju, pokonując w finale Argentynę 1:0. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by mistrz świata w drodze do triumfu stracił tak mało bramek.

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Barcelona usłyszała cenę i najprawdopodobniej nie będzie negocjować

Laporte jeszcze rok temu przechodził z Al-Nassr do Athletiku Bilbao za 10 mln euro. Odbudował swoją karierę na tyle, że teraz zainteresowała się nim FC Barcelona.

"Duma Katalonii" z wielką chęcią sprowadziłaby do siebie środkowego defensora, ale po tym, co usłyszała od działaczy klubu z Bilbao, najpewniej do żadnej transakcji nie dojdzie.

Wszystko dlatego, że Athletic - według Jose Felixa Diaza, dziennikarza "AS", wycenił 32-latka aż na 80 mln euro. O sytuację Laporte'a miał pytać sam Deco, czyli dyrektor sportowy Blaugrany.

W mediach pojawiały się także informacje o tym, że Real Madryt jest zainteresowany sprowadzeniem doświadczonego stopera, lecz nie ma pewności, czy klub w ogóle o niego pytał.

Laporte ma ważny kontrakt z Athletikiem Bilbao jeszcze przez dwa lata. Dzięki świetnemu występowi na mundialu znów mówi się o nim sporo, a sam zawodnik pewnie po cichu liczy jeszcze na jeden duży transfer w swojej karierze.

W przeszłości takowy miał miejsce w 2018 roku, gdy Hiszpan przechodził z Bilbao do Manchesteru City. z "Obywatelami" wygrał m.in. Ligę Mistrzów oraz sześć tytułów mistrza Anglii.