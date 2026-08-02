Kolejna kompromitacja Infantino. Tego już nie zamiecie pod dywan

"Wygląda na to, że Gianni Infantino posunął się za daleko. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Być atakowanym nawet przez swoich najbliższych współpracowników brzmi fatalnie. Będziemy świadkami pięknej batalii… Mam nadzieję, że na końcu zwycięży piłka nożna……" - tak na skandal wokół prezydenta FIFA zareagował Zbigniew Boniek. Co takiego zrobił Szwajcar? Planował sprzedaż udziałów w mistrzostwach świata prywatnym podmiotom, co oburzyło m.in. UEFA. "Nikt nie ma moralnego prawa sprzedaży tego, co przechowuje dla przyszłych pokoleń" - czytaliśmy w oficjalnym oświadczeniu.

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Media: Gianni Infantino chciał się obłowić na prywatyzacji

Choć Infantino wycofał się ostatecznie z projektu "FIFA Forward Enterprise", to wydaje się, że tej sprawy tak łatwo zamieść pod dywan mu nie będzie. Na jaw wychodzą bowiem nowe fakty, które przekazał Martyn Ziegler z "The Times". Powołując się na informacje osób z wewnątrz, ujawnił, że poprzez wspomniane przedsięwzięcie Szwajcar chciał zapewnić sobie wielomilionowe wynagrodzenie. O jakiej kwocie mowa? To aż 30 mln dolarów rocznie, a także dodatkowe premie.

Działacze piłkarscy mu tego nie wybaczą

Czy ta informacja ostatecznie zdyskredytuje Infantino i skłoni go do podania się do dymisji? Trudno powiedzieć. UEFA i inne europejskie federacje na pewno mu jednak nie odpuszczą. "Teraz, gdy ten 'żałosny' plan upadł, najpotężniejsze konfederacje piłkarskie ruszają przeciwko niemu" - przekazał Ziegler.

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A co jeśli plan Infantino by wypalił? Ishaan Bhattacharya z HITC nie ma wątpliwości, że wówczas Szwajcar byłby nie do ruszenia. "Gdyby ten plan się ziścił, trudno sobie wyobrazić, żeby Infantino kiedykolwiek oddał władzę w FIFA, wzbogacając siebie i swoich partnerów, którzy wykorzystaliby swoje udziały finansowe, aby chronić jego pozycję" - pisał dziennikarz.