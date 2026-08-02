Kucharski reaguje na dwa gole Lewandowskiego. "Trzeba zmienić płytę"

Robert Lewandowski nie strzelił ani jednego gola w dwóch pierwszych meczach, w barwach Chicago Fire. W nich Fire przegrało 2:3 z Interem Miami i 1:3 z New York City. Do przełamania kapitana Biało-Czerwonych doszło w spotkaniu między Chicago Fire a Charlotte FC (2:1), w którym Lewandowski strzelił dwa gole. - Dla mnie był to bardzo ważny dzień. Nie tylko dla mnie, dla całego zespołu, żeby wygrać mecz po dwóch spotkaniach, których nie wygraliśmy - mówił Lewandowski w wywiadzie dla Apple TV po zakończeniu meczu.
Cezary Kucharski opublikował wpis na portalu X po meczu Chicago Fire - Charlotte FC. Były agent Lewandowskiego zwrócił uwagę na to, jak zmienia się medialna narracja wokół Roberta, kiedy strzela gole, a kiedy ich nie ma.
"Jeszcze tydzień temu było grane, że Robert Lewandowski nie ma serwisu w Chicago Fire! Więc po dwóch bramkach trzeba będzie zmienić płytę. Btw. każdy sportowiec, niezależnie od dyscypliny, potrzebuje przygotowania po długich wakacjach" - czytamy w najnowszym wpisie Kucharskiego.
"Po dwóch porażkach Chicago Fire wielu już deprecjonuje poziom piłkarzy i serwis do Roberta Lewandowskiego. Nie pasuje do tego fakt, że poprzedni napastnik Belg Hugo Cuypers strzelił 13 bramek w 11 meczach tej drużyny. Spodziewający się wejścia Roberta Lewandowskiego do MLS z przytupem prezentują życzeniową postawę, a nie zdroworozsądkową" - to z kolei treść wpisu Kucharskiego z 26 lipca po meczach Chicago Fire z Interem Miami i New York City.
Lewandowski był chwalony nie tylko przez amerykańskie czy światowe media, ale także przez swojego trenera, czyli Gregga Berhaltera.
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- Trudno znaleźć taką jakość. Kiedy spojrzysz na dwa gole, które Robert strzelił, ale też na inne zagrania, które wykonał w tym meczu, to widać, że to po prostu wysoka jakość. Robert jest dynamiczny, inteligentny i sprytny. Dużo widzi i bardzo dobrze czyta grę. Co najważniejsze, w polu karnym jest absolutnie zabójczy. To profesjonalista najwyższej klasy i wiem, jak bardzo chce wygrać - tłumaczył Berhalter na pomeczowej konferencji prasowej.
Kolejny mecz Fire w MLS odbędzie się 17 sierpnia - wtedy rywalem zespołu Lewandowskiego będzie Portland Timbers. Wcześniej Chicago Fire zagra w fazie grupowej Leagues Cup, gdzie jego rywalami będzie Necaxa (07.08), Santos Laguna (10.08) i Cruz Azul (14.08).