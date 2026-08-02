Sensacyjny transfer Lecha Poznań?! To byłby rekord Ekstraklasy

Wojciech Mońka stał się objawieniem Ekstraklasy w poprzednim sezonie. Defensor był ważnym punktem Lecha Poznań, także na arenie międzynarodowej. Mimo to Mońka nie doczekał się powołania od Jana Urbana na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. - Chcemy, żeby Wojciech został na przyszły sezon, żeby pomógł nam w eliminacjach. Jeśli natomiast przyjdzie oferta nie do odrzucenia, to klub się nad nią pochyli - zapowiedział Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha. Jednym z klubów, który zainteresował się Mońką, jest PSV Eindhoven.

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Rekordowe pieniądze za Wojciecha Mońkę. Prosto od Saudyjczyków

Serwis weszlo.com informuje, że Mońka może jednak kontynuować karierę w Arabii Saudyjskiej. Mowa o Al-Qadsiah, które jest określane jako "najbogatszy klub" w lidze. Al-Qadsiah będzie w stanie spełnić żądania Lecha i jest gotów pobić transferowy rekord Ekstraklasy i wydać na Polaka nawet 12 mln euro. Notowania Mońki w notesach Saudyjczyków stoją wyżej od Ignacio Ovando z Rosario Central. Al-Qadsiah zakończyło poprzedni sezon na czwartym miejscu w lidze saudyjskiej i zagra w Azjatyckiej Lidze Mistrzów.

Al-Qadsiah potrafiło już wydawać spore pieniądze na młodych piłkarzy. Jednym z przykładów jest 20-letni Christopher Bonsu Baah, za którego Saudyjczycy zapłacili 17 mln euro na konto belgijskiego Genku. Wspomniane źródło dodaje, że Mońka od razu mógłby zostać wypożyczony po transferze do jednej z czołowych lig europejskich, ale też może trafić do wyjściowego składu Al-Qadsiah, gdzie w formacji z trójką środkowych obrońców grają Nacho Fernandez, Jehad Thakri i Gaston Alvarez.

Do tej pory Al-Qadsiah wydało blisko dziewięć mln euro na transfery, kupując m.in. Ahmeda Al-Siyahiego i Sultana Haruna (obaj Al-Riyadh). Aktualnym rekordem transferowym Al-Qadsiah jest Mateo Retegui, za którego klub zapłacił prawie 62 mln euro.

Piękne słowa Dudki i Bońka o Wojciechu Mońce. "Nieograniczony sufit"

Nie ma wątpliwości, że Mońka to ogromny talent, co widzą nie tylko kibice Lecha Poznań, ale także eksperci, w tym Zbigniew Boniek.

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- Mońka to jest bardzo ciekawy, interesujący piłkarz, który na pewno zrobi karierę. Na dzisiaj nie jest jeszcze gotowy, żeby wygryźć z pierwszej reprezentacji: Jakuba Kiwiora, Jana Bednarka, Przemysława Wiśniewskiego czy Jana Ziółkowskiego. Ale za pół roku może już być do tego przygotowany, jego dalszy rozwój może nastąpić bardzo szybko - uważa Zbigniew Boniek, były prezes PZPN.

- Mońka może zrobić bardzo dużą karierę. Jego sufit jest nieograniczony, potrafi łamać pressing, potrafi się podłączyć. Prawa noga, lewa... no wszystko ma. Jeżeli nie będzie mieć kontuzji i ta droga rozwoju będzie dobrze ułożona przez ludzi, którzy są wokół, może zrobić bardzo dużą karierę. Myślę, że obecnie to jest chłopak z największym talentem w Polsce - stwierdził Dariusz Dudka, asystent Jerzego Brzęczka z młodzieżowej reprezentacji Polski.