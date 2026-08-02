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Wpis Lewandowskiego hitem internetu. Wystarczyło kilka słów

Robert Lewandowski zanotował bardzo dobry występ w meczu Chicago Fire - Charlotte FC (2:1). Polak zdobył dwie pierwsze bramki dla nowego klubu. Później w wymowny sposób skomentował swój występ w mediach społecznościowych.
Fot. Kamil Krzaczynski / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Robert Lewandowski odpowiedział krytykom na boisku w najlepszy możliwy sposób. Po dwóch meczach bez zwycięstwa Chicago Fire polski napastnik poprowadził swój zespół do wygranej z Charlotte FC, zdobywając dwie bramki i zgarniając nagrodę dla najlepszego zawodnika spotkania. 37-latek otworzył wynik meczu już w 20. minucie, popisując się precyzyjnym wykończeniem akcji. Po przerwie ponownie wpisał się na listę strzelców, świetnie odnajdując się w polu karnym i kierując piłkę do siatki obok bezradnego bramkarza Charlotte FC. 

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Krótki wpis Lewandowskiego, jasny przekaz

Był to pierwszy domowy mecz Lewandowskiego w Major League Soccer. Wcześniej Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2:3 i New York City FC 1:3, a część kibiców zaczęła podważać sens sprowadzenia Polaka.

Sam trener zespołu przekonywał jednak przed spotkaniem, że były kapitan reprezentacji Polski imponuje profesjonalizmem. Podkreślał, że Lewandowski regularnie pojawia się na treningach jako pierwszy i opuszcza je jako ostatni.

Po zakończeniu spotkania Lewandowski odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza meczu. Niedługo później opublikował na Instagramie zdjęcia z meczu i dodał krótki, ale wymowny komentarz.

 

"Dopiero zaczynam" - napisał, dołączając do wpisu dwie emotikony piłek, symbolizujące zdobyte bramki.

Publikacja błyskawicznie zyskała ogromne zainteresowanie kibiców. Pod postem pojawiły się tysiące polubień i komentarzy, a wielu fanów uznało wpis za zapowiedź, że najlepsze występy Lewandowskiego w barwach Chicago Fire dopiero nadejdą.

7 sierpnia piłkarze Gregga Berhaltera zagrają z meksykańską Necaxą w Leagues Cup. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Początek o 2:30 w nocy.

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