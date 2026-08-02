Rybus zadebiutował. Jednoznaczna reakcja kibiców na jego powrót

- Maciek przyjechał z dwójką synów na okres wakacyjny do Polski. Spotkaliśmy się dwukrotnie na kawie i porozmawialiśmy. Maciek zawsze był żywo zainteresowany poczynaniami klubu i padł pomysł wspólnego treningu na boisku - tak Dawid Sut, dyrektor sportowy Pelikana Łowicz opowiadał o powrocie Macieja Rybusa, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Dużo czasu nie minęło, a były reprezentant Polski zdecydował się zasilić klub, w barwach którego stawiał pierwsze kroki. "Nie każdy powrót jest transferem. Niektóre są powrotem do domu. Czas dopisać kolejny rozdział tej historii" - stwierdzili działacze na Facebooku.

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Maciej Rybus ma już za sobą przetarcie w Pelikanie Łowicz. Tak powitali go kibice

Zastanawiano się, jak obrońca zostanie przyjęty w polskiej lidze. Rodacy mają bowiem w pamięci zachowanie Rybusa po wybuchu wojny w Ukrainie - wówczas pozostał w Rosji, tłumacząc się względami rodzinnymi. Wtedy ta narracja nie przekonała Polaków, którzy mocno go krytykowali. Czy teraz mógł więc liczyć na ciepłe powitanie?

Okazuje się, że tak. Polityka to jedno, a sport to drugie i z tego sprawę zdają sobie kibice Pelikana. Tuż przed sobotnim meczem, w którym zadebiutował Rybus, na trybunach pojawił się wymowny transparent. "Rybka, witamy w domu" - mogliśmy przeczytać.

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Rybus przemówił po debiucie

- Niesamowite emocje, fajne wrażenia z meczu. Myślę, że mecz podobał się kibicom. Padło pięć bramek. Był emocjonujący do końca i całe szczęście trzy punkty zostają w Łowiczu - mówił Rybus na gorąco po zwycięstwie 3:2 nad ŁKS-em Łomża, w rozmowie z klubowymi mediami. - Mieliśmy trochę problemów z Łomżą, ale to pierwszy mecz. Myślę, że z meczu na mecz będzie lepiej. Brawa dla drużyny za walkę do końca, za ambicję, determinację i myślę, że idziemy w dobrym kierunku - stwierdził na zakończenie. Było to dla niego pierwsze starcie na profesjonalnym poziomie od 25 maja 2024 roku, a pierwsze od ponad 14 lat na polskim boisku.

Kolejne spotkanie Pelikan Łowicz rozegra na wyjeździe, a rywalem będzie Mławianka Mława. Zaplanowano je na piątek, 7 sierpnia, na godzinę 17:30.