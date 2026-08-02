Powrót na stronę główną

Rybus zadebiutował. Jednoznaczna reakcja kibiców na jego powrót

Pelikan Łowicz wygrał 3:2 z ŁKS-em Łomża, ale nie o wyniku mówi się najwięcej, a o debiucie Macieja Rybusa. Był to dla niego pierwszy mecz na profesjonalnym poziomie od ponad dwóch lat. Jak na jego powrót do Polski zareagowali kibice? Ten transparent nie pozostawił wątpliwości.
Maciej Rybus
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

- Maciek przyjechał z dwójką synów na okres wakacyjny do Polski. Spotkaliśmy się dwukrotnie na kawie i porozmawialiśmy. Maciek zawsze był żywo zainteresowany poczynaniami klubu i padł pomysł wspólnego treningu na boisku - tak Dawid Sut, dyrektor sportowy Pelikana Łowicz opowiadał o powrocie Macieja Rybusa, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Dużo czasu nie minęło, a były reprezentant Polski zdecydował się zasilić klub, w barwach którego stawiał pierwsze kroki. "Nie każdy powrót jest transferem. Niektóre są powrotem do domu. Czas dopisać kolejny rozdział tej historii" - stwierdzili działacze na Facebooku. 

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Maciej Rybus ma już za sobą przetarcie w Pelikanie Łowicz. Tak powitali go kibice

Zastanawiano się, jak obrońca zostanie przyjęty w polskiej lidze. Rodacy mają bowiem w pamięci zachowanie Rybusa po wybuchu wojny w Ukrainie - wówczas pozostał w Rosji, tłumacząc się względami rodzinnymi. Wtedy ta narracja nie przekonała Polaków, którzy mocno go krytykowali. Czy teraz mógł więc liczyć na ciepłe powitanie?

Okazuje się, że tak. Polityka to jedno, a sport to drugie i z tego sprawę zdają sobie kibice Pelikana. Tuż przed sobotnim meczem, w którym zadebiutował Rybus, na trybunach pojawił się wymowny transparent. "Rybka, witamy w domu" - mogliśmy przeczytać. 

Zobacz też: Zwrot ws. transferu Salaha. "Zaawansowane negocjacje". 

Rybus przemówił po debiucie

- Niesamowite emocje, fajne wrażenia z meczu. Myślę, że mecz podobał się kibicom. Padło pięć bramek. Był emocjonujący do końca i całe szczęście trzy punkty zostają w Łowiczu - mówił Rybus na gorąco po zwycięstwie 3:2 nad ŁKS-em Łomża, w rozmowie z klubowymi mediami. - Mieliśmy trochę problemów z Łomżą, ale to pierwszy mecz. Myślę, że z meczu na mecz będzie lepiej. Brawa dla drużyny za walkę do końca, za ambicję, determinację i myślę, że idziemy w dobrym kierunku - stwierdził na zakończenie. Było to dla niego pierwsze starcie na profesjonalnym poziomie od 25 maja 2024 roku, a pierwsze od ponad 14 lat na polskim boisku. 

Kolejne spotkanie Pelikan Łowicz rozegra na wyjeździe, a rywalem będzie Mławianka Mława. Zaplanowano je na piątek, 7 sierpnia, na godzinę 17:30. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji