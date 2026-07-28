Oficjalnie: Polski napastnik podpisał kontrakt! Rekord transferowy pobity

Adrian Benedyczak trafił do Parmy pięć lat temu. Włoski klub kupił 20-letniego wtedy piłkarza za 2,4 miliona euro. Przez pierwsze trzy sezony Polak radził sobie bardzo dobrze, zdobywając 27 bramek w Serie B. Jego trafienia pomogły Parmie w upragnionym awansie do elity w sezonie 2023/24. Był to moment przełomowy - jednak ze złych powodów.

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Benedyczak kompletnie odbił się od Serie A. W 23 występach zanotowanych przez półtora roku tylko raz skierował piłkę do siatki. Jeszcze jedno trafienie zanotował w Pucharze Włoch. Kilka miesięcy temu polski napastnik został wypożyczony do Kasimpasy. Przeprowadzka do Turcji okazała się wyborem idealnym. 10 bramek i asysta w zaledwie 14 meczach pomogła drużynie w utrzymaniu.

Oficjalnie: Adrian Benedyczak wykupiony po wypożyczeniu

Nie może dziwić więc, że Kasimpasa chciała utrzymać 25-latka w swoim zespole. 28 lipca klub ogłosił, że udało się sfinalizować transfer. "Adrian Benedyczak, który dotychczas grał we włoskiej Parmie, podpisał umowę wiążącą go z naszym klubem podczas ceremonii zorganizowanej w naszym ośrodku treningowym" - przekazano w mediach społecznościowych.

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Przypomniano zasługi napastnika w walce o utrzymanie w zeszłym sezonie. Kasimpasa finiszowała na 13. miejscu w tabeli Super Lig z dorobkiem 35 punktów - o trzy większym od zdegradowanego Antalyasporu. "Witamy ponownie Adriana Benedyczaka, który znów założy niebiesko-białą koszulkę, i życzymy mu wielu wspólnych bramek, zwycięstw oraz niezapomnianych chwil" - można przeczytać.

Kasimpasa pobiła klubowy rekord dla Adriana Benedyczaka

Benedyczak, który zanotował aż 32 występy w młodzieżowych repezentacjach Polski, ale wciąż czeka na debiut w seniorskiej kadrze, podpisał kontrakt do 2030 roku. Turecki klub za pozyskanie napastnika zapłacił Parmie 4 mln euro. Jest to absolutny rekord Kasimpasy. Do tej pory najdroższym transferem przychodzącym było kupno Oscara Scarionego z St. Gallen. Argentyńczyk kostował 2,8 mln euro... 13 lat temu.

Adrian Benedyczak jest jednym z pięciu Polaków, którzy są zawodnikami klubów tureckiej Super Lig. Piłkarzem Gaziantepu od dwóch lat jest Kacper Kozłowski, do Eyupsporu dołączył niedawno Konrad Michalak, a w kadrze Basaksehiru znajdują się Michał Karbownik oraz Jakub Kałuziński.