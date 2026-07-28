Boją się po przyjeździe do Polski. "Można wpaść w tarapaty"

Wygrana Lecha Poznań wynikiem 4:1 w wyjazdowym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Aarhus GF postawiła "Kolejorza" w dobrej sytuacji przed rewanżem w stolicy Wielkopolski. Poznaniacy przygotowują się jednak do tej rywalizacji ze świadomością tego, że mistrzów Danii nie można zlekceważyć

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- Musimy podejść do tego spotkania w 100 proc. skoncentrowani, bo piłka widziała już sytuacje, kiedy ktoś odrobił taki wynik. Musimy uniknąć sytuacji, w której rywal uwierzy w odwrócenie losów rywalizacji. Koncentracja i pokora mają nas doprowadzić do zwycięstwa. Chcemy zagrać przede wszystkim mądrze. Mamy swoją strategię i plan, które chcemy pokazać na boisku - podkreślił Niels Frederiksen na przedmeczowej konferencji prasowej.

Matka i syn wybrali się na mecz do Poznania. Oto, czego się obawiają

Mimo fatalnego wyniku osiągniętego przez Aarhus przed własną publicznością, kibice z Danii wciąż wierzą w to, że uda się odrobić straty. Tym samym do Poznania udadzą się w dość sporej liczbie 2100 osób, o czym informował portal Bold. To samo źródło podkreślało również, że fani AGF zostali wyraźnie ostrzeżeni przez klub i Ambasadę Danii w Polsce przed wyjazdem do stolicy Wielkopolski.

"AGF na stronie internetowej zamieściło komunikat, w którym prosi kibiców, by zachowali ostrożność podczas pobytu w Poznaniu, a także nie nosili barw klubowych w mieście i poza nim. Duńska Ambasada z kolei poinformowała, że zabronione jest przywożenie do Polski sztucznych ogni, fajerwerków i innych środków pirotechnicznych" - pisaliśmy na Sport.pl.

Mimo ostrzeżeń oczywiście znaleźli się śmiałkowie, którzy zdecydowali się wyruszyć autobusem do Polski. Wśród 70 kibiców, którzy wybrali ten środek transportu, zasiedli Sabine i Vito Svoldgaardowie, czyli matka i 12-letni syn. Rozmowę z nimi na temat wyjazdu do Poznania na rewanżowy mecz eliminacji Ligi Mistrzów przeczytać możemy na portalu TV2 Ostyjylland. Jak zdradziła Sabine, decyzję o wybraniu się na starcie z Lechem podjęli jeszcze przed komunikatem wystosowanym przez AGF.

- To dobrze pasowało do naszych planów i to coś, czego naprawdę chcieliśmy spróbować. Zatem podjęcie tej decyzji było oczywiste - podkreśliła. Nie ukrywała jednak, że ogłoszenie klubu wlało w jej serce niepokój.

- To coś, o czym się mówi. Zdecydowanie. Nie boję się. Chyba będę tylko trochę zdenerwowana, gdy wszyscy fani AGF zbiorą się na Starym Rynku przed meczem jutrzejszego popołudnia - powiedziała i zaznaczyła, że zamierza trzymać się zaleceń klubu. W poniedziałkowy wieczór bowiem do autobusu jadącego do Poznania dotarły informacje o zamieszkach z udziałem fanów z Danii, którzy już dotarli do stolicy Wielkopolski.

- Prawdopodobnie siedzieli w strojach AGF. Nie trzeba podejmować ryzyka, prawda? Cieszę się, że otrzymałam ostrzeżenie. Może być tak, że dziś przed wyjściem na miasto założymy swetry. Zdecydowanie nie będziemy chodzić w koszulkach AGF. Obecność policji zdecydowanie pomaga uczynić ten wyjazd bezpieczniejszym - stwierdziła Sabine Svoldgaard.

- Muszę się tylko rozeznać w sytuacji, kiedy tam dotrzemy. Nie jestem w stanie dowiedzieć się, czy coś jest rozdmuchiwane, natomiast oczywiście nie jest fajnie iść na mecz piłkarski, gdzie można wpaść w tarapaty. Jeśli jednak nie ubierzemy całego stroju AGF, wyglądamy jak turyści. Wierzę, że będzie jak najlepiej. Muszę tylko zadbać o mojego syna. Myślę, że będzie to fantastyczna wycieczka - dodała.

Kibice Aarhus GF mają spotkać się przed meczem na Starym Rynku. Stamtąd ruszą autobusem na stadion przy ul. Bułgarskiej. Polska policja nie zezwoliła na przemarsz fanów z Danii w stronę obiektu. Co jasne również, po zakończeniu spotkania fani AGF będą musieli poczekać przez pół godziny w sektorze gości.

Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w środę 29 lipca o godz. 19:00. Relację tekstową na żywo z meczu Lecha Poznań z Aarhus GF śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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