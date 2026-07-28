Chciwość działaczy piłkarskich zawsze robiła wrażenie, ale Gianni Infantino - szef FIFA - robi wszystko, żeby zrazić do siebie kibiców piłki nożnej na całym świecie. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że Szwajcar najnowszym pomysłem przekracza kolejną granicę. "The Times" poinformował, że Infantino chce sprzedać udziały w mundialu prywatnym inwestorom.

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UEFA reaguje na pomysł Infantino

Jak miałoby to wyglądać? Powstałaby specjalna spółka, której szefem zostałby nie kto inny jak Gianni Infantino. Kontrolowałaby ona prawa do organizacji m.in. mistrzostw świata i klubowych mistrzostw świata. Część udziałów kontrolowałaby FIFA, część krajowe federacje, a reszta byłaby na sprzedaż. To zapewniłoby federacji ogromny zastrzyk gotówki, a samemu Infantino miękkie lądowanie. Jeżeli wygra wybory i przestanie być szefem FIFA dopiero w 2031 roku, to następnie zostałby CEO nowoutworzonej spółki, w której mógłby liczyć na zarobki w wysokości kilkudziesięciu milionów dolarów rocznie.

Na artykuł "The Times" szybko zareagowała UEFA. Oświadczenie europejskiej federacji przekazał na Twitterze dziennikarz Ben Jacobs.

"To przekroczenie granicy, której piłkarskie organizacje nigdy nie powinny przekraczać. UEFA podchodzi do tej sprawy śmiertelnie poważnie. Tak samo powinna postąpić każda krajowa federacja. Tak samo powinien postąpić każdy zainteresowany: ligi, kluby, zawodnicy, piłkarze, kibice, rządy i każdy, komu zależy na przyszłości futbolu" - czytamy.

"Dusza i władza w piłce nożnej nie są towarem, którym można kupczyć - zwłaszcza przy całkowitym braku przejrzystości dotyczącym tego, kto zyska finansowo. Nikt z nas nie jest właścicielem futbolu. FIFA nie może go sprzedać" - dodano.

Czy FIFA na pewno nie może sprzedać futbolu? To się dopiero okaże, ale patrząc na dotychczasowe działania Gianniego Infantino można podejrzewać, że na pewno spróbuje on swojego szczęścia.