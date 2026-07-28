Jagiellonia ogłosiła hitowy transfer. Kibice długo na to czekali

W letnim oknie transferowym Jagiellonia Białystok musiała załatać dziury, które powstały po odejściach Bartosza Mazurka, Miłosza Piekutowskiego i Afimico Pululu. Do klubu ze stolicy Podlasia trafili Nik Prelec, Michał Perchel, Rodrigo Coneicao i Jeremy Agbonifo, ale to nie koniec wzmocnień ekipy Adriana Siemieńca.

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Oto nowy piłkarz Jagiellonii. Dopiero co grał w Lidze Mistrzów

Wprawdzie sezon ligowy już się rozpoczął - co więcej, dla "Jagi" bardzo udanie, bo od wygranej 1:0 nad Koroną Kielce po bramce Preleca - lecz kadra drużyny, która w przyszłym tygodniu rozpocznie walkę w eliminacjach Ligi Europy wciąż nie została zamknięta. We wtorek 28 lipca Białostoczanie ogłosili pozyskanie nowego środkowego pomocnika.

Mowa o Andersie Klynge, który dotychczas występował w FK Bodo/Glimt. 25-latek związał się z Jagiellonią kontraktem obowiązującym do końca sezonu 2028/29 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Najczęściej Klynge gra w roli środkowego pomocnika.

- Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, czekałem na ten moment. Z niecierpliwością patrzę w przyszłość, na nadchodzące lata. Miałem możliwość zobaczyć kilka miejsc związanych z Klubem, wszystko bardzo mi się podoba. Jestem podekscytowany na myśl o nadchodzącym starcie mojego pobytu w Jagiellonii - mówił Duńczyk, cytowany przez oficjalną stronę klubu ze stolicy Podlasia.

- Uwielbiam być przy piłce i atakować. Ofensywna gra, bramki, dostarczanie fanom dobrej rozrywki. Uważam, że naprawdę dobrze będę pasował do drużyny. To zespół grający do przodu, chcący wygrywać mecze. To dobry ruch zarówno dla mnie, jak i dla klubu - dodał.

Klynge w ubiegłym sezonie rozegrał 24 mecze w barwach Bodo/Glimt, w których strzelił jednego gola. Co więcej, udało mu się także zagrać czterokrotnie na boiskach Ligi Mistrzów, której norweska ekipa była rewelacją. Z zespołem zza koła podbiegunowego sięgnął po Puchar Norwegii.

Wcześniej nowy piłkarz Jagiellonii reprezentował barwy Odense BK oraz Silkeborgu. Na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Danii Klynge rozegrał 110 meczów, w których sześciokrotnie trafiał do siatki i 23-krotnie asystował.

- Sezon już się zaczął, pierwszy mecz za nami. To było ważne zwycięstwo. Muszę się szybko zaadaptować. Styl gry pasuje mi. Myślę, że aklimatyzacja przebiegnie szybko. Muszę poznać kolegów z drużyny, dokładny sposób gry. Przed nami kilka naprawdę niesamowitych meczów, nie mogę się już ich doczekać. Liczę, że w tym sezonie razem stworzymy cudowne chwile, zarówno w lidze, jak i w europejskich pucharach. Mamy potencjał do osiągania rzeczy wielkich - stwierdził Duńczyk.

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