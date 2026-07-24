Wykupią Polaka za miliony euro! Klub zdecydował

Adrian Benedyczak pięć lat temu przeniósł się z Pogoni Szczecin do włoskiej Parmy. Wraz z nią w sezonie 2023/24 wywalczył awans do Serie A. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym zupełnie nie mógł jednak się przebić. Przez półtora roku w Seria A strzelił tylko jednego gola w 23 występach. W tej sytuacji na początku lutego zdecydował się na nieoczekiwany krok.

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Polak rozstrzelał się na wypożyczeniu. Klub zareagował

25-letni napastnik opuścił Włochy i udał się na wypożyczenie do tureckiej Kasimpasy. I był to strzał w dziesiątkę. Przez pół roku Benedyczak zdążył zrobić prawdziwą furorę. W barwach nowego klubu zdobył aż 10 bramek w 14 meczach, a dzięki niemu Kasimpasa zdołała się utrzymać w Super Lig. Choć w pewnym momencie była już w strefie spadkowej, ostatecznie zakończyła sezon trzy punkty nad nią, na 13. miejscu w tabeli. Wkład Polaka w ten sukces nie pozostał niezauważony.

Choć piłkarz wrócił już do Włoch z wypożyczenia, to działacze tureckiej drużyny bardzo chcieli go zatrzymać u siebie na dłużej. Podjęli więc negocjacje z Parmą ws. transferu definitywnego. W piątek włoski dziennikarz, Gianluca di Marzio poinformował nawet, że obie strony są już dogadane. - Benedyczak sprzedany Kasimpasie. Wartość transferu szacowana jest na około 4-5 milionów euro, z czego znaczną część stanowić będzie procent od przyszłej sprzedaży. Polski napastnik podpisze czteroletni kontrakt - napisał na platformie X.

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Benedyczak zostaje w Turcji. Ma podpisać długoletni kontrakt

Wkrótce wieści w tej sprawie potwierdził również inny dziennikarz Nicolo Schira. - Transfer Adriana Benedyczaka do Kasimpasy z Parmy jest na finiszu. Gotowy kontrakt do 2030 roku - mogliśmy przeczytać.

Dzięki przenosinom do Turcji Adrian Benedyczak będzie miał zapewne większe szanse na regularną grę. A to dobra wiadomość w kontekście ewentualnej walki o powołanie do reprezentacji Polski. W dorosłej kadrze 25-latek nie miał jeszcze okazji zadebiutować. Rozegrał za to 11 meczów w reprezentacji U-21 i strzelił dla niej osiem goli.