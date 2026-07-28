Stoją na drodze Lecha do Ligi Mistrzów. Właśnie sprzedają swoją gwiazdę

Tymoteusz Puchacz i spółka grają dalej w eliminacjach Ligi Mistrzów. Sabah Baku ograł 3:0 w dwumeczu fiński KuPS i zameldował się w III rundzie kwalifikacyjnej. Polski lewy obrońca walnie przyczynił się do tego sukcesu, notując asystę przy bramce Veljko Simicia otwierajacej wynik rewanżu w Kuopio.

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Sabah straci gwiazdę? Na stole trzy miliony euro

W kolejnej fazie eliminacji mistrzowie Azerbejdżanu zagrają ze zwycięzcą dwumeczu pomiędzy Lechem Poznań a Aarhus GF. Przed tygodniem w Danii górą 4:1 byli mistrzowie Polski, którzy cieszyli się z trafień autorstwa Mikaela Ishaka, Terry'ego Yegbe i dubletu Patrika Walemarka. Rewanż w stolicy Wielkopolski zatem wielu traktuje jako formalność, choć lekceważyć Duńczyków nie wypada.

Niemniej jednak, jeśli Lech zmierzy się z Sabah w III rundzie, wszystko wskazuje na to, że mistrzowie Azerbejdżanu przystąpią do rywalizacji bez swojego gwiazdora. Mowa o Aaronie Maloudzie, który nie znalazł się w kadrze na rewanżowy mecz z KuPS. Wszystko z powodu negocjacji transferowych, o których pisze L'Equipe.

Malouda do Sabah trafił latem ubiegłego roku z Lille na zasadzie wypożyczenia, a w styczniu został wykupiony za około 250 tysięcy euro. Dobra gra na azerskich boiskach sprawiła, że teraz mistrzowie Azerbejdżanu zarobią na nim pokaźną sumę. Według doniesień z Francji bowiem, FC Basel zamierza zaplacić za skrzydłowego 3 miliony euro.

20-latek w ubiegłym sezonie rozegrał 29 spotkań, w których strzelił dziewięć goli i zanotował cztery asysty. W bieżących rozgrywkach dwukrotnie reprezentował barwy Sabah w eliminacjach Ligi Mistrzów i zanotował jedno decydujące podanie w rewanżowym starciu z The New Saints.

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