PZPN ogłasza ws. najbliższej kolejki Ekstraklasy

1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie - zryw mieszkańców stolicy i Polskiego Państwa Podziemnego, największa akcja zbrojna skierowana przeciwko okupującym miasto Niemcom. W trwających 63 dni walkach brało udział ok. 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Zginęło kilkanaście tysięcy wojskowych i przeszło 150 tys. cywilów. O wolność Warszawy walczyli liczni sportowcy, w tym piłkarze.

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Pamięć o tym wydarzeniu nie po raz pierwszy zostanie uczczona również podczas rozgrywek piłkarskich. W mediach społecznościowych prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, zapowiedział działania mające na celu uhonorowanie powstańców. Spotkania rozgrywane w ramach 2. kolejki trzech najwyższych lig krajowych otrzymają odpowiedną oprawę.

PZPN zapowiada: hymn przed meczami Ekstraklasy i I ligi

"Z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wszystkie mecze 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy i 2. kolejki Betclic 1. ligi, rozgrywane w dniach 31 lipca - 3 sierpnia 2026 r. zostaną poprzedzone odegraniem hymnu państwowego oraz minutą ciszy. Minuta ciszy poprzedzi również wszystkie mecze 2. kolejki Betclic 2. ligi. Chwała Bohaterom!" - napisał Kulesza.

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W przeszłości wielokrotnie w taki sposób honorowano pamięć o Powstaniu Warszawskim, a 82. rocznica jego wybuchu będzie kolejną okazją na uczczenie tego szczególnego wydarzenia. "Piłka nożna to również wspólnota ważnych społecznie wartości i postaw" - zaznaczył Cezary Kulesza, podkreślając wpływ futbolu na kreowanie patriotycznych postaw społeczeństwa.

Warszawa gra w rocznicę Powstania

Kibice Legii regularnie prezentują oprawy związane z Powstaniem Warszawskim. Przed dwoma laty na meczu z Piastem Gliwice pojawili się powstańcy, piłkarze występili w specjalnych koszulkach, a na "Żylecie" zaprezentowano grafikę z młodym żołnierzem podpisaną hasłem "Dziś idę walczyć, Mamo". 2 sierpnia Legia zmierzy się przed własną publicznością z Zagłebiem Lubin.

Wyjątkowe również będzie spotkanie 2. kolejki I ligi, w którym Polonia Warszawa zmierzy się przy ul. Konwiktorskiej z Unią Skierniewice. Rozpocznie się ono 1 sierpnia o godzinie 15:30. To oznacza, że syreny upamiętniające Godzinę W i wybuch Powstania Warszawskiego wybrzmią podczas drugiej połowy tego meczu.