Zieliński bohaterem Interu! Tak go nazwali

"Nowe zadania 31-latka sprawiają, że nie imponuje on aż tak bardzo liczbami, ale w meczu z Cremonese pokazał, że nie zapomniał jak strzela się fantastyczne gole. Kiedy przyjął piłkę na 20 metrze, bez zastanowienia oddał mocny strzał. Piłka została posłana tak szybko, że przełamała ręce interweniującego Emil Audero i wpadła do bramki!" - napisał dziennikarz Sport.pl, Szymon Szczepanik.

Zieliński jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. "Co za zawodnik"

Trafienie Zielińskiego ustaliło wynik spotkania na 2:0. Po meczu włoskie portale, oceniając grę Polaka miały tylko jedną zagwozdkę. Czy to jego nagrodzić najwyższą notą w zespole Interu, czy jednak wręczyć to miano Lautaro Martinezowi. Spora część z nich jako najlepszego uznała właśnie naszego rodaka.

"Rozgrywał piłkę na dwa kontakty, był bystry, perfekcyjny. Uderzeniem lewą nogą przypieczętował drugiego gola Nerazzurri. Dyktował tempo, kontrolował piłkę i pokazał osobowość. Chivu tchnął w niego nowe życie" - napisał włoski oddział Eurosportu, który nagrodził Zielińskiego notą 7,5, najwyższą w zespole.

Na taką samą ocenę - w obu przypadkach najlepszą w Interze - 31-latek zapracował w oczach portali sport.virgilio.it oraz Ilmattino. "Podwoił prowadzenie strzałem lewą nogą, który zmylił Audero". "Biega, przygotowuje zagrania, naciska, wprowadza jakość i zdobywa gole. Co za zawodnik" - można przeczytać.

"Il Messaggero" podczas oceny Zielińskiego, któremu wystawił siódemkę, wrzucił kamyczek do ogródka byłemu trenerowi Interu: "W zeszłym roku Simone Inzaghi nawet go nie zauważał, ale ten piłkarz zawsze miał odpowiednie predyspozycje do gry. Zdobył wspaniałego gola lewą nogą, kiedy pokonał Audero".

Fcinter1908.it napisał o Polaku: "Strzelił kolejnego gola dzięki błędowi Audero. Ale to on jest w tym sezonie prawdziwym „dodatkiem" do zespołu, dzięki któremu prawie nikt nie pamięta nieobecności Calhanoglu. On jest jak Calhanoglu".

Strony Calciomercato i SkySport były w mniejszości i wyżej od Polaka w Interze oceniły Lautaro Martineza (7,5). Mimo to, nota 7 Zielińskiemu wstydu nie przynosi.

"W Cremonie zdobył swoją czwartą bramkę w sezonie, może dzięki pomocy Audero, ale rozstrzygnął spotkanie strzałem z dystansu" - napisał Calciomercato.

Poniżej możecie obejrzeć powtórkę bramki, którą Zieliński strzelił Cremonese.