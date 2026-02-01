Tak trener potraktował Zalewskiego. Włosi piszą wprost

Nicola Zalewski nie pograł sobie zbyt długo w niedzielnym meczu Atalanty Bergamo. Przeciwko Como rozegrał całą pierwszą połowę, a na drugą w ogóle nie wyszedł. Polak w pewnym sensie padł ofiarą tego, co wydarzyło się na samym początku spotkania. Już w ósmej minucie czerwoną kartkę obejrzał obrońca Atalanty Honest Ahonor. Wobec tego trener Raffaele Palladino w przerwie postanowił wpuścić na murawę bardziej defensywnego Raoula Bellanovę kosztem właśnie Zalewskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki: Grałem w ŁKS, ale wybaczcie mi – Widzew jest numerem jeden w Łodzi

Jedna połowa i koniec. Włosi brutalnie o Zalewskim. "Niewiele zrobił"

Reprezentant naszego kraju spotkanie rozpoczął na skrzydle, ale obrót spraw wymusił, by częściej angażował się w grę obronną. Zaliczył nawet trzy przechwyty. W ofensywie poza jednym zablokowanym strzałem nie zdziałał jednak nic wielkiego. Nie miał ani jednego udanego dryblingu i wymienił raptem kilka podań. Jego występ nie mógł być więc zbyt wysoko oceniony przez włoskie media.

Portal 11contro11.it uznał go nawet za najgorszego zawodnika na murawie oczywiście z wyjątkiem wspomnianego Ahonora. - Ani razu tak naprawdę nie potrafił się rozkręcić. Zaczynał na skrzydle, ale nie był zbyt dobrze ustawiony i miał problemy ze znalezieniem sobie miejsca, by wywrzeć wpływ na grę - podsumował i wystawił Zalewskiemu ocenę 5,5. Na taką samą zdecydowało się "Il Messaggero". - Musiał się wycofać i niewiele zrobił. Pozostał w szatni po połowie meczu - krótko spuentowano. Po 5,5 Zalewskiemu wystawiły także portal goal.com i calcionews24.com, które poprzestały tylko na ocenach liczbowych.

Zalewski ofiarą decyzji trenera? "Nie pozwolił mu"

Pół stopnia wyżej dało mu za to calcioatalanta.it. - Zaczął między liniami, ale wkrótce musiał wrócić na wahadło. Poświęcał się od pierwszej minuty, ale musiał zejść po pierwszej połowie - czytamy. W podobny sposób jego występ podsumował włoski Eurosport i też przyznał "szóstkę". - Dawał z siebie wszystko i walczył w defensywnie po czerwonej kartce dla Ahanora. Jednak Palladino nie pozwolił mu zagrać w drugiej połowie - dodano.

Całe spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Tuż po nim w tabeli Serie A wyżej jest Como, które z dorobkiem 41 punktów zajmuje szóste miejsce. Atalanta jest zaraz za nim z 36 punktami na koncie. Liderem pozostaje Inter Mediolan (52 pkt).