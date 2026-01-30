Zieliński bryluje w Interze, a teraz takie wieści. Chodzi o kata Barcelony

Davide Frattesi, jeden z bohaterów i strzelec decydującej bramki w pamiętnym dwumeczu z Barceloną (3:3 i 4:3 po dogrywce) w ubiegłorocznym półfinale Ligi Mistrzów, w obecnym ma spore problemy z regularną grą. W ustabilizowaniu formy przeszkadzają mu kontuzje, które znacznie spowolniły jego rozwój. Od początku rundy jesiennej Włoch zagrał w 11 meczach, ale na boisku spędził łącznie tylko 250 minut. Zadania nie ułatwiała mu też ogromna konkurencja w drugiej linii Interu.

Piotr Zieliński straci konkurenta w składzie Interu? Fabrizio Romano pisze o transferze

Na tej pozycji może grać Nicolo Barella, Andy Diouf, Piotr Zieliński, Henrikh Mkhitaryan i Petar Susić. Jeśli wszyscy wymienieni zawodnicy są zdrowi, trener Cristian Chivu najczęściej stawia na Ormianina, Polaka i reprezentanta Włoch. Z tego powodu 26-latek prawdopodobnie będzie chciał skorzystać z okazji na transfer.

"Porozumienie pomiędzy Interem i Nottingham Forest w sprawie wypożyczenia Davide Frattesiego jest bardzo blisko. W umowie jest opcja wykupu po wypożyczeniu. Zadecyduje piłkarz. Inter sprowadzi pomocnika tylko jeśli Frattesi odejdzie" - poinformował Fabrizio Romano.

Frattesi obecnie może tylko pomarzyć o tak mocnej pozycji, jaką aktualnie ma Zieliński. Ten drugi od początku sezonu wystąpił w 19 meczach Serie A, zdobył w nich trzy bramki i zaliczył jedną asystę, a do tego wybiegł na boisko w 8 spotkaniach Ligi Mistrzów (jedna bramka).

Drużyna reprezentanta Polski zajmuje w tabeli Serie A pierwsze miejsce - wyprzedza o 5 pkt AC Milan. W Lidze Mistrzów Inter zagra o awans do 1/8 finału z norweskim Bodo/Glimt, które w dwóch ostatnich kolejkach fazy ligowej pokonało Manchester City oraz Atletico Madryt.