Angielski gigant chętny na Zalewskiego. Jest decyzja ws. transferu

Nicola Zalewski w 2025 roku dwukrotnie zmieniał klub. Najpierw z Romy trafił do Interu Mediolan, a następnie - pozostając w Lombardii - zasilił Atalantę Bergamo. Trwający sezon jest dla niego nierówny. Ivan Jurić nie zawsze na niego stawiał, a u Raffaele Palladino stał się zawodnikiem podstawowego składu, który już potrafił przesądzać o losach meczu. Kilka dni temu wydawało się, że w życiu Polaka może nastąpić kolejna zmiana klubu.

Dziennikarz mówi wprost. Chodzi o transfer Zalewskiego

Nie tak dawno włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informował, że polskim skrzydłowym zainteresowany jest nowy klub. Mowa o West Hamie United, który walczy o utrzymanie w Premier League i trzeba powiedzieć uczciwie - ma dobre wspomnienia z naszymi rodakami. Konkretnie z jednym - Łukaszem Fabiańskim, który zresztą wciąż znajduje się w kadrze klubu z London Stadium.

Czy Zalewski do niego dołączy? Według najnowszych doniesień niekoniecznie. Alessandro Giovanni Pagliarini z primabergamo.it na portalu X napisał wprost, że o ile Fenerbahce zabiega o Ademolę Lookmana, Atletico Madryt pyta o Edersona, a Roma o Ibrahima Sulemanę, to "Zalewskiego nie ma na rynku".

To dobra informacja dla Jana Urbana, który z pewnością liczy na to, że Zalewski w 2026 roku będzie wiodącą postacią polskiej kadry. Biało-Czerwoni w marcu powalczą o awans na mistrzostwa świata i będą potrzebowali Zalewskiego w dobrej formie.

W trwającym sezonie rozegrał on 18 meczów w Serie A, w których zdobył jednego gola i miał trzy asysty. Zalewski to 33-krotny reprezentant Polski. W jej barwach strzelił trzy bramki.