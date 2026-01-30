Gigant oficjalnie ogłasza. Hitowy transfer polskiego talentu stał się faktem

Sensacyjne wieści o nieuniknionym transferze 19-latka pojawiły się kilka dni temu. Choć o zainteresowaniu Przyborkiem mówiło się od miesięcy, dopiero w ostatnich dniach stycznia sytuacja nabrała tempa. Lazio złożyło ofertę praktycznie nie do odrzucenia, a w piątek zawodnik został zaprezentowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy trener Widzewa poukłada drużynę? Kałucki: Nie widzę tego, nie wiem co on wykombinuje

Adrian Przyborek w Lazio

W mediach społecznościowych Lazio pojawiło się już zdjęcie Przyborka trzymającego w dłoniach szalik włoskiego klubu. "Adrian tu jest" - napisano, zachęcając kibiców do przywitania młodego pomocnika. Lazio nie poinformowało jeszcze o szczegółach transakcji, czy choćby o długości kontraktu podpisanego przez młodzieżowego reprezentanta Polski.

Reprezentant Polski do lat 19 trafił do jednego z największych klubów we Włoszech. Stołeczna drużyna dwukrotnie zwyciężała w Serie A, ma też na koncie siedem triumfów w krajowym pucharze. Mogą poszczycić się również zwycięstwem w Pucharze Zwycięzców Pucharów w sezonie 1998/99.

Zobacz też: Polska jest największym fenomenem w Europie. Anglicy nazwali to wprost

Nastolatek na debiut jeszcze będzie musiał poczekać. Lazio swój mecz 23. kolejki rozgrywa w piątkowy wieczór, jednak Przyborek nie znalazł się w kadrze meczowej. W barwach Pogoni 19-latek wystąpił 83 razy. Strzelił pięć bramek i dołożył 13 asyst. W tym sezonie był ważnym piłkarzem Portowców. Opuścił tylko jeden mecz, a jedenaście z nich rozpoczął w wyjściowym składzie.

Fortuna za młodego Polaka

Transferowe okienko we Włoszech zamyka się 2 lutego, Lazio zależało więc na czasie. Pogoń zamierzała wykorzystać ten pośpiech podbijając ofertę, ale rzymski klub nie był skłonny do jakichkolwiek negocjacji. Stanęło więc na 4,5 milionach euro ze sporymi dodatkami. Jak przekazywaliśmy wcześniej, chodzi o 2,5 miliona możliwych bonusów, a także 20% zysku z kolejnego transferu Przyborka.

Tym samym 19-latek stał się drugim najdroższym piłkarzem sprzedanym przez Pogoń Szczecin. Rekord dzierży Kacper Kozłowski, który cztery lata temu zamienił Szczecin na Brighton za 11 milionów euro. Jest to jednocześnie rekord całej ligi. Za taką samą kwotę Ante Crnac odchodził z Rakowa do Norwich, a Jakub Moder - z Lecha do Brighton.

Tym samym derby Rzymu nabiorą dodatkowego smaczku dla polskich kibiców. W Lazio zameldował się Adrian Przyborek, a coraz śmielej w Romie poczyna sobie Jan Ziółkowski. 20-latek w czwartkowy wieczór okazał się bohaterem drużyny. Zdobył kluczową bramkę, dzięki której AS Roma awansowała bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Europy.