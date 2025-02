A jednak! Zapadła decyzja w sprawie przyszłości Skorupskiego

Łukasz Skorupski jest pewnym punktem Bologni i nie zmieniła tego nawet roszada na ławce trenerskiej. Polak mocno rozwinął się pod okiem Thiago Motty, ale zaufanie okazał mu też Vincenzo Italiano. W tym sezonie nasz rodak wystąpił już w 25 meczach we wszystkich rozgrywkach, wpuszczając 30 goli. W ośmiu spotkaniach udało mu się zachować czyste konto. 33-latek był wielokrotnie chwalony przez media i kibiców, m.in. po niedawnym starciu z Torino (3:2). "Fenomenalny refleks", "Nie można na niego narzekać" - pisali włoscy dziennikarze. I niewykluczone, że Skorupski da jeszcze wiele powodów do radości, nie tylko w tym sezonie, ale i w kolejnych.

Łukasz Skorupski może zostać w Bologni na dłużej, praktycznie do końca kariery. Media ujawniają plan klubu

Obecna umowa Polaka obowiązuje do końca czerwca 2025 z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Prezentuje się jednak na tyle dobrze w bramce, że władze klubu zamierzają kontynuować z nim współpracę i to zdecydowanie dłużej niż do 2026 roku.

O szczegółach poinformowało "Corriere dello Sport". Zdaniem dziennikarzy Bologna chce przedłużyć kontrakt Skorupskiego do 2028 roku. A to nie musi być koniec przygody Polaka z włoskim klubem. W umowie ma pojawić się dodatkowa klauzula, mówiąca o możliwości przedłużenia współpracy o kolejny rok. Co więcej, rzekomo zaplanowano już spotkanie Giovanniego Sartoriego i Marco Di Vaio z otoczeniem bramkarza w tej sprawie.

O doniesieniach "Corriere dello Sport" pisze już m.in. bolognasportnews.it, zaznaczając, że chęć przedłużenia kontraktu jest oznaką tego, że w Bolonii cenią Skorupskiego i widzą, że poczynił ogromny postęp względem tego, co prezentował na początku przygody z klubem.

Media chwalą Skorupskiego

"Zdobył zaufanie drużyny dzięki solidnym występom i ciągłemu rozwojowi. Jeśli na początkowym etapie współpracy z Bologną popełniał pewne błędy, które wywołały dyskusję, to był w stanie się poprawić. Pracował nad grą nieco dalej od bramki i nad grą nogami, a to właśnie za te dwa aspekty był wcześniej krytykowany. (...) Jest jednym z najlepszych bramkarzy w Serie A. (...) Pozostaje punktem odniesienia między słupkami" - czytamy.

Skorupski trafił do Bologny w 2018 roku. Od tego czasu rozegrał 240 meczów. Wpuścił 333 bramki, a 61 razy zachował czyste konto. Okazję do kolejnego występu będzie miał już w sobotę, kiedy jego ekipa zagra na wyjeździe z Parmą. Obecnie Bologna plasuje się na ósmej lokacie w Serie A ze stratą 15 punktów do lidera SSC Napoli. Do miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach traci mniej, bo zaledwie jedno "oczko".