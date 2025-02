Polacy od razu wykupili wszystkie bilety. Wielkie wydarzenie na stadionie za 210 mln zł

Polska liga, mimo coraz lepszych wynik w europejskich pucharach, co ma swoje odzwierciedlenie w rankingu UEFA, wciąż nie ma zbyt wysokim notowań w Europie. To, co wyróżnia nasz kraj na tle konkurencji, to infrastruktura stadionowa, co często jest podkreślane przez obcokrajowców.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Legią Warszawa? Kosecki: Są do dupy. Brakuje charyzmy i charakteru. Pokażcie jaja!

Perełka za 210 mln zł. Polacy rzucili się na bilety

Kolejny obiekt piłkarski przez ostatni czas powstawał w Opolu. Tamtejsza Odra, która gra na poziomie I Ligi już niebawem gościć będzie na pięknym stadionie, który kosztował 210 milionów złotych. Oficjalnie zostanie on otworzony 21 marca. Obędzie się wtedy uroczyste wydarzenie, podczas którego Odra Opole zmierzy się w meczu towarzyskim z niemiecką drużyną 1. FC Magdeburg. To czwarty zespół 2. Bundesligi z realnymi szansami na awans do elity, albowiem do lidera traci raptem dwa punkty.

Starcie z niemieckim rywalem to jednak niejedyna atrakcyjna, którą zafundowano kibicom. Jak donosi Radio Opole, na wydarzeniu wystąpią m.in. Feel, Gromee, VIX.N czy Krzysztof Zalewski. - Zobaczymy i usłyszymy również Roberta Cichego, Jareckiego, Magdalenę "Meg" Krzemień i Intruza. To postaci znane, lubiane i cenione, więc jesteśmy przekonani, że 21 marca będziemy świadkami wspaniałego widowiska, zarówno za sprawą wykonawców i muzyki, ale też przez emocje sportowe, bo piłkarze Odry Opole podejmą drużynę z Magdeburga - mówi Daria Strąk z biura prasowego Urzędu Miasta Opola, cytowana przez Radio Opole. Zainteresowanie ceremonią otwarcia nowego obiektu jest ogromne. Świadczy o tym fakt, że bilety zostały wyprzedane w ciągu 90 minut.

Raptem cztery dni po otwarciu Stadionu Opolskiego, który będzie miał pojemność 11 600 widzów, zagra na nim reprezentacja Polski U20, która zmierzy się z Czechami.