Ten klub chce Arkadiusza Milika! Ależ doniesienia

Czy w Juventusie wkrótce z dwóch Polaków nie zostanie ani jeden? Taki jest plan włoskiego klubu, szukającego wielomilionowych oszczędności na transferach i kontraktach zawodników. Turyńczycy mają całą listę piłkarzy, z którymi chętnie by się rozstał, a nazwiska Szczęsnego oraz Milika są niemalże na jej szczycie. Przede wszystkim dlatego, że obaj niemało zarabiają, a Juventus naszemu bramkarzowi sprowadził już następcę, czyli Michele Di Gregorio.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Szczęsny musi czekać. Milik z nową ofertą

Jeżeli o Szczęsnego chodzi to, cała sprawa utknęła nieco w martwym punkcie. Al-Nassr wybrało Edersona z Manchestertu City, Monza zaprzeczyła, jakoby prowadziła negocjacje z Polakiem, a temat beniaminka z Como też najpewniej nie wypali (blisko tego klubu ma być Hiszpan Pau Lopez). Więcej dzieje się aktualnie wokół Arkadiusza Milika. Napastnik reprezentacji Polski budzi całkiem spore zainteresowanie.

Włoskie media donosiły niedawno o tym, że Milik trafił na celownik tureckiego Besiktasu, który marzy ponoć o jego duecie ze sprowadzonym niedawno Ciro Immobile. Transfer Polaka rozważać ma również AS Roma poszukująca wzmocnień po utracie Romelu Lukaku oraz Sardara Azmouna. Teraz dziennikarz Alfredo Pedulla podaje nazwę kolejnego klubu, który chętnie zobaczyłby Polaka w swoich szeregach.

Bologna straciła gwiazdę przed Ligą Mistrzów. Milik rozwiązaniem problemu?

Mowa o Bologni, czyli największej rewelacji poprzedniego sezonu Serie A. Zespół ten po raz pierwszy od 60 lat awansował do Ligi Mistrzów, prowadzony przez obecnego już trenera Juventusu Thiago Mottę. Zdaniem Pedulli w oko wpadł im nie tylko Milik, ale także stoper turyńczyków Daniele Rugani. Obaj są cenieni przez nowego szkoleniowca drużyny Vincenzo Italiano.

Co więcej, Bologna straciła kilka dni temu najlepszego napastnika Joshuę Zirkzee na rzecz Manchesteru United. Operacja ma być we wczesnej fazie i nie wiadomo jeszcze, w jakim kierunku podąży. Problemem mogą być napięte relacja między klubami. Prezes Joey Saputo wolałby z Juventusem w ogóle nie rozmawiać, ale niewykluczone, że odłoży niechęć na bok, a sprawa ruszy do przodu.