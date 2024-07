Media: Ten klub marzy o transferze Milika. Ależ to byłby duet w ataku!

Arkadiusz Milik tuż przed Euro 2024 doznał kontuzji podczas sparingu reprezentacji Polski z Ukrainą. Przez to nie pojechał z kadrą na turniej, przeszedł operację i jest w trakcie rehabilitacji. Już niedługo mógłby wrócić do treningów z Juventusem, ale najwyraźniej nie chce go tam trener Thiago Motta. Ten fakt planuje wykorzystać znany klub.

REKLAMA

Zobacz wideo Kłos mocno o piłkarzach. "Jednego trzeba opieprzyć, a drugiego pogłaskać"

Arkadiusz Milik odejdzie z Juventusu? Zainteresowanie znanego klubu i duet z legendą

Zdaniem "Tuttosport" Juventus mógłby sprzedać Milika do innego klubu już nawet za siedem milionów euro. Ta niewygórowana kwota ma przyciągać wiele znanych marek, które szukają solidnego i jednocześnie tańszego snajpera. Według doniesień Włochów jednym z takich klubów jest Besiktas Stambuł.

Turecki zespół widziałby u siebie Milika, który miałby stworzyć parę z innym napastnikiem ściągniętym z włoskiej Serie A. Lada moment kontrakt z Besiktasem ma podpisać Ciro Immobile, a więc legenda ligi, związana z Lazio do 2016 roku. 34-latek będzie w Stambule nową gwiazdą i niekwestionowanym numerem jeden, ale potrzebuje partnera w ataku.

Duet miałby uzupełnić właśnie Milik. Bramkostrzelny Immobile i dobrze czujący się w rozegraniu piłki i grze za nominalnym napastnikiem Polak mieliby zapewnić Turkom ogromną siłę rażenia. Besiktas w zeszłym sezonie zajął dopiero szóste miejsce w lidze i władze klubu chcą jak najszybciej wrócić do czołowej trójki. W tym celu szukają właśnie poważnych wzmocnień. Oprócz tego zespół powalczy w kwalifikacjach Ligi Europy, a więc Milik miałby szansę na grę w pucharach.

Niedawno z Juventusu odszedł Moise Kean, który wzmocnił Fiorentinę, co skutkowało spekulacjami o ewentualnym pozostaniu Milika. Trener Thiago Motta chciałby jednak sprowadzić do zespołu Armando Broję z Chelsea i tym samym zamknąć drogę Polaka do składu.

W poprzednim sezonie Milik zagrał 36 meczów, w których zdobył osiem goli i jedną asystę. Jego umowa z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.