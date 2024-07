Media: Milik zostaje we Włoszech. Hit transferowy możliwy na dniach!

Arkadiusz Milik nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Mimo że po wielu miesiącach przerwy otrzymał w czerwcu powołanie do reprezentacji Polski, to w towarzyskim spotkaniu z Ukrainą (3:1) już po pięciu minutach gry musiał opuścić murawę z powodu kontuzji kolana, która zabrała mu szansę na występ na mistrzostwach Europy. Podobna historia przydarzyła mu się przed Euro 2020, więc można mówić o ogromnym pechu napastnika.

30-latek powoli wraca do pełni zdrowia po kontuzji, ale wciąż nie wiadomo, gdzie rozpocznie nadchodzące rozgrywki. Od dłuższego czasu mówi się, że Juventus najchętniej chciałby się go pozbyć, natomiast wciąż brakuje konkretnej oferty. Ostatnio włoskie media spekulowały, że jego sprowadzeniem jest zainteresowany Besiktas Stambuł, gdzie miałby stworzyć wielki duet w ataku z Ciro Immobile.

Teraz nowe informacje przekazał portal IlRomanista.it. "W Serie A kilka drużyn potrzebuje napastnika, który będzie w stanie przejąć kontrolę nad ofensywą. Milik to z pewnością nazwisko, które może to zrobić" - czytamy. Tym samym dano do zrozumienia, że Polak mógłby trafić do AS Romy, która osierocona przez Romelu Lukaku oraz Sardara Azmouna może stracić też Tammy'ego Abrahama. Dodano, że koszt transferu mógłby być wyjątkowo niski i wynieść jedynie 10 mln euro.

Nie można wykluczyć, że Milik mógłby też być częścią wymiany. Niedawno informowaliśmy, że Juventus poważne interesuje się Abrahamem, który byłby idealnym zmiennikiem dla Dusana Vlahovicia. Problemem są jednak właśnie finanse, gdyż Roma chce za niego otrzymać 30 mln euro, a aktualny klub naszego napastnika na razie chciałby go tylko wypożyczyć. Gdyby zdecydowano się na wymianę, to koszt transferu mógłby się znacznie obniżyć.

To nie pierwszy raz, kiedy Milik ma trafić do AS Romy. Cztery lata temu uznany dziennikarz Nicolo Schira anonsował już jego przejście z SSC Napoli za 25 mln euro. Reprezentant Polski miał wówczas podpisać kontrakt do 2025 roku i zostać następcą Edina Dżeko. Ten był już o krok od zostania za to piłkarzem... Juventusu.