Dwaj giganci polują na Drągowskiego. Transfer możliwy jeszcze zimą

Sytuacja Bartłomieja Drągowskiego w Fiorentinie nie jest najlepsza w ostatnich tygodniach. Po dobrych dwóch sezonach Polak najpierw złapał kontuzję uda, a później popełnił kilka błędów i trener Vicenzo Italiano odsunął go od składu. Na jego niekorzyść jego zmiennik Terracciano jest jednym z odkryć tego sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza może mieć wielki problem po zwolnieniu trenera. "Skok na kasę"

Fiorentina będzie chciała się pozbyć Drągowskiego

Coraz więcej wskazuje na to, że piłkarz odejdzie z klubu jeśli nie zimą, to raczej na pewno latem, zwłaszcza że jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2023 roku. Jeśli jego aktualna pozycja w klubie się nie zmieni, to taki układ były korzystny dla obu stron. Fiorentina zarobiłaby na Drągowskim, a ten nie straciłby roku na ławce rezerwowych.

Hit transferowy w Serie A o krok od finalizacji

- Fiorentina potrzebuje zmiennika. Ale pojawiają się już spekulacje dotyczące nowych bramkarzy do sprowadzenia latem, co sprawiałoby, że Drągowski nie będzie już potrzebny. Nadal uważam, że to dobry bramkarz, budzi pewność. Ale jest jednym z kilku piłkarzy, którzy pod okiem nowego trenera zanotowali regres - potwierdził to w rozmowie ze Sport.pl Giancarlo Rinaldi, włoski dziennikarz, autor książek oraz prywatnie kibic Fiorentiny.

Bartłomiej Drągowski na celowniku Interu oraz Napoli

Brak gry nie zmienia jednak faktu, że przez ostatnie miesiące Drągowski zbudował sobie markę we Włoszech i nie jest wykluczone, że mógłby trafić do potencjalnie lepszego klubu. Potwierdzają to doniesienia "La Nazione", według których zawodnikiem zainteresowane są Inter oraz Napoli, czyli aktualny lider i wicelider Serie A.

Fani Fiorentiny mają wielkie oczekiwania wobec Piątka. Ale Polak ma poważny problem

Bardziej prawdopodobna wydaje się opcja nr 2, bo szukający następcy dla Handanovicia Inter podpisał przedwstępny kontrakt z Andre Onaną. 25-letni Kameruńczyk odejdzie po sezonie z Ajaksu Amsterdam. Jeśli chodzi o Napoli, to aktualnym golkiperem jest 33-letni David Ospina. Przez lata wydawało się, że jego następcą będzie Alex Meret, ale w ostatnich latach, mimo wielu szans, 24-letni bramkarz raczej rozczarowywał.

Bartłomiej Drągowski rozegrał w tym sezonie pięć spotkań w Serie A oraz jedno w Pucharze Włoch. Po raz ostatni pojawił się na murawie w połowie stycznia w wygranym 5:2 meczu z Napoli. Bramkarz popełnił jednak błąd i otrzymał czerwoną kartkę pod koniec pierwszej połowy.