Legendarny trener kolejnym kandydatem na selekcjonera. Papiery już u Kuleszy

Reprezentacja Polski jest bez selekcjonera już około miesiąca po tym, jak wraz z końcem grudnia ze stanowiska odszedł Paulo Sousa. W ostatnich tygodniach w kontekście jego następcy najczęściej wspominano o Andriju Szewczence, zaś wśród polskich trenerów największe szanse na pracę mieli Adam Nawałka i Jan Urban.

Claudio Ranieri kolejnym kandydatem

Kilka dni temu prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zapowiedział, że do ogłoszenia nazwiska nowego trenera biało-czerwonych dojdzie 31 stycznia na Stadionie Narodowym. W związku z tym wydaje się, że cały proces jest już na ostatniej prostej, w grze co chwilę pojawiają się kolejni kandydaci.

Do grona potencjalnych następców Paulo Sousy dołączył Claudio Ranieri. Włoch w poniedziałek został zwolniony z Watfordu i choć początkowo planował krótką przerwę od pracy, według informacji WP Sportowe Fakty miał zmienić zdanie. Wpływ na to miała mieć perspektywa pracy w reprezentacji Polski. Do tego jego kandydatura miała już trafić do Cezarego Kuleszy.

Ranieri tylko opcją rezerwową?

Jeśli wierzyć doniesieniom, wszystko obecnie zależy od... Genoi. Włoski klub ponoć w dalszym ciągu negocjuje warunki, na podstawie których uda się rozwiązać kontrakt z Andrijem Szewczenko. Jeśli Ukrainiec zdoła dojść do porozumienia ze swoim byłym pracodawcą, wówczas kandydatura Ranieriego może nie mieć już znaczenia.

70-letni Ranieri jest niezwykle doświadczonym trenerem, a zawodową pracę rozpoczynał w 1986 roku. Jego największym sukcesem było zdobycie mistrzostwa Anglii z Leicester City w sezonie 2015/16. Poza tym sięgał po puchar Hiszpanii z Valencią (1998/99), puchar (1995/96) i Superpuchar Włoch (1996/97) z Fiorentiną, a także po Superpuchar UEFA z Valencią (2004/05).

Po zakończeniu pracy z Leicester City Claudio Ranieri pracował w FC Nantes, Fulham, AS Romie i Sampdorii, ale bez większego powodzenia. W trakcie kariery trenerskiej prowadził tylko jedną reprezentację narodową. Od lipca do listopada 2014 roku był selekcjonerem kadry Grecji.