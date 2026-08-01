Media: Gwiazda Barcelony chce odejść! Już wybrał nowy klub

FC Barcelona wciąż nie zakontraktowała następcy Roberta Lewandowskiego, a niewykluczone, że wkrótce będzie musiała szukać kolejnego piłkarza na pozycję napastnika. Już od kilku dni media informują o możliwym odejściu Ferrana Torresa. Silne zainteresowanie nim wyraża Paris Saint-Germain, które po fiasku transferowym z Yanem Diomande, szuka bramkostrzelnego zawodnika. "Ostatecznie sam Ferran zdecyduje" - pisał kataloński "Sport". I wydaje się, że właśnie zadecydował.

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Ferran Torres chce zagrać dla PSG. "Poinformował o tym"

Jak donosi Santi Aouna z Foot Mercato, hiszpański napastnik jest gotowy na zmianę otoczenia. Ba, zrobił ku temu pierwszy krok. "Ferran Torres chce dołączyć do PSG i poinformował swoje otoczenie, a także kolegów z szatni, że pragnie związać się z klubem ze stolicy Francji" - przekazał dziennikarz na X.

Kiedy możemy spodziewać się ewentualnej finalizacji transferu? Trudno powiedzieć. Wiadomo jednak, kiedy dojdzie do rozmów między drużynami. "Rozmowy między PSG a FC Barceloną zaplanowano na przyszły tydzień, aby spróbować dojść do porozumienia" - czytamy. Pozostaje czekać na oficjalne komunikaty.

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Barcelona nie odpuści łatwo ws. Ferrana

Kataloński "Sport" donosił pod koniec lipca, że PSG jest najpewniej gotowe zapłacić za Ferrana około 40 mln euro. Dodatkowo chce zaproponować mu dość intratną umowę, bo aż na cztery lata, z szansą na wyższe wynagrodzenie niż obecnie. Barcelona rzekomo nie zamierza jednak odpuszczać i chciałaby zatrzymać Hiszpana u siebie. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok, więc jeśli nie sprzeda go teraz ani nie przedłuży z nim umowy, wówczas straci go za darmo.

Obecnie portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 55 mln euro. Jego wartość wzrosła po mistrzostwach świata 2026. Choć zdobył na nich tylko jedną bramkę, to tę najważniejszą, na wagę złotego medalu. To właśnie on w dogrywce pokonał Emiliano Martineza i to Hiszpania uniosła trofeum.