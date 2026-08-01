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Świetne wieści ws. Polaków w Porto! Opublikowali kadrę

FC Porto w sobotę zagra o Superpuchar Portugalii. Jest duża szansa, że do gry w tym meczu powróci Oskar Pietuszewski. Polak znalazł się w kadrze meczowej.
Oskar Pietuszewski zmieniony w meczu Estoril - FC Porto
fot. Eleven Sports

Oskar Pietuszewski miał bardzo udany poprzedni sezon w barwach FC Porto. Zaledwie 18-letni skrzydłowy wywalczył miejsce w podstawowym składzie, zagrał w 18 spotkaniach, zdobył trzy gole i miał cztery asysty, a jego zespół wywalczył mistrzostwo Portugalii. Były piłkarz Jagiellonii Białystok często był jak najbardziej słusznie chwalony przez portugalskie media. Skrzydłowy w marcu tego roku zadebiutował też w reprezentacji Polski.  

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Oskar Pietuszewski wraca do gry

Oskar Pietuszewski tuż na początku przygotowań do sezonu 2026/2027 doznał jednak urazu mięśniowego. Nie mógł przez to zagrać w sparingu z Aston Villą, który "Smoki" wygrały 2:1. Potem pod znakiem zapytania stanął jego występ w meczu o Superpuchar Portugalii z Torreense. Kilka dni temu portugalski dziennik "Record" pisał, że Polak wrócił do treningów kondycyjnych na boisku, które mają sprawić, że będzie dostępny dla trenera Francesco Farioliego już na starcie z Torreense.

Wydaje się, że powrót do gry Pietuszewskiego już w starciu o Superpuchar Portugalii jest jak najbardziej możliwy. FC Porto ogłosiło listę zawodników na ten pojedynek i znalazło się na niej miejsce też dla Pietuszewskiego. W składzie są też dwaj inni reprezentanci Polski: Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Pełną listę piłkarzy powołanych przez trenera Farioliego można zobaczyć w linku poniżej. 

Mecz FC Porto - Torreense rozpocznie się w sobotę, 1 sierpnia o godz. 21.15.

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Tydzień później mistrzowie Portugalii zaczną walkę o obronę trofeum w lidze. W pierwszej kolejce zagrają przed własną publicznością z Alvercą (9 sierpnia, godz. 19). 

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