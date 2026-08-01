"Nie wiem, czego Polacy oczekiwali". Tak w USA reagują na to, co robi Lewandowski

Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire poruszył zarówno polskie, jak i amerykańskie środowisko piłkarskie. Jak dziennikarze specjalizujący się w piłce nożnej za oceanem oceniają ten ruch, sytuację w klubie oraz pozycję dyscypliny w Stanach Zjednoczonych?

Dwa pierwsze mecze kapitana reprezentacji Polski w barwach Chicago Fire, zakończone porażkami z Interem Miami 2:3 i New York City 1:3 oraz brakiem bramek ze strony Polaka, wywołały falę niepokoju. Przynajmniej w naszym kraju, bo amerykańscy rozmówcy traktują Lewandowskiego zupełnie inaczej. Z naszej perspektywy - w bardzo zaskakujący sposób.

Ben Wright z portalu Soccer America uważa, że Lewandowski radzi sobie dobrze, jak na trudne realia MLS. - Myślę, że miał jak dotąd udany początek. Nasza liga słynie z tego, że jest trudna do zaadaptowania się, a pogoda, fizyczność i podróże komplikują wszystko i stanowią niedoceniane czynniki. Lewandowski to oczywiście jeden z najlepszych napastników ostatniej generacji i nigdy nie obawiałem się, że odniesie sukces w MLS, ale w swoich pierwszych dwóch meczach wyglądał naprawdę lepiej niż mogliśmy sądzić. Myślę, że szybko się zaadaptuje, zwłaszcza w drużynie z Chicago, która będzie stwarzać więcej sytuacji dla swojej "dziewiątki".

Wright uważa też, że nie ma powodu do paniki po dwóch pierwszych meczach Fire z Lewandowskim w składzie. - Czy naprawdę jest to problem? Wątpię. Najpierw Chicago poleciało do Miami zagrać przeciwko faworytom z Interu. Przegrali nieznacznie 2:3, a pamiętajmy, że taka podróż to 2200 km. Przegrana z New York City może generować niedosyt, bo mogli wyciągnąć z tego meczu więcej. Wiele drużyn musi odnaleźć rytm po mundialu - wskazuje dziennikarz.

Nasi rozmówcy podkreślają, że przerwa i terminarz nie były korzystne dla zespołu, który wygrał wcześniej trzy mecze z rzędu i rozpędzał się. Po wznowieniu rozgrywek wpadł zaś na dwa najmocniejsze zespoły wschodniego wybrzeża USA.

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Liga MLS z uwagi na mistrzostwa świata wstrzymała rozgrywki na dwa miesiące. Wright uważa, że z pierwszych kolejek po tak długiej przerwie nie warto wyciągać większych wniosków ani bić na alarm. Wtóruje mu Valair Shabilla z serwisu Kickbacksoccer.com.

- Myślę, że ludzie nie doceniają okresu adaptacyjnego w MLS. To trwa dłużej, ponieważ europejscy zawodnicy pochodzą z drugiego końca świata i muszą dostosować się do podróży, stref czasowych. Lewandowski grał w drugim meczu lepiej niż w pierwszym. Spędził z zespołem i na boisku ograniczony czas, więc ocenianie go w tym momencie jest niesprawiedliwe. Gdy bardziej się zaaklimatyzuje i wróci jego meczowa forma, niemal na pewno będzie to wyglądać lepiej niż teraz - uważa Shabilla.

Zwraca też uwagę na kontekst kadrowy i ogromne wyzwanie, jakim było zastąpienie dotychczasowego lidera ofensywy. Wraz z przyjściem Lewandowskiego odszedł belgijski napastnik Hugo Cuypers, który powędrował do CF Monterrey.

- Chicago straciło lidera strzelców ligi, Cuypersa, który nie chciał być drugą opcją. Chicago straciło lidera strzelców ligi, Cuypersa, który nie chciał być drugą opcją. Oczywiście, to wpływa na zespół. Miałeś zawodnika, który strzelał bramki na zawołanie, zastępuje go starzejący się gwiazdor, który nie jest w pełni gotowy. Ale to nie wszystko - Cuypers był dynamiczny i świetnie pressował, do czego Lewandowski w swoim wieku może nie być zdolny - mówi Shabilla.

Dlaczego Chicago Fire?

Dla naszych rozmówców wybór klubu z Chicago przez Lewandowskiego jest całkowicie naturalny. Decydującą rolę odegrały tu względy demograficzne oraz sportowe.

- Ani trochę nie byłem zaskoczony - mówi Wright. - Chicago to jedno z najlepszych miast w Ameryce. Ma trzecią co do wielkości populację, ustępując tylko Nowemu Jorkowi i Los Angeles, oraz największą koncentrację Polonii w kraju. Chicago ma właściwie największe skupisko Polaków poza Polską i nazywa siebie największym polskim miastem poza Warszawą. Z tej perspektywy transfer ma ogromny sens dla wszystkich. Myślę też, że styl gry Chicago pod wodzą Gregga Berhaltera idealnie pasuje do Lewandowskiego, i z pewnością miało to znaczenie w jego decyzji.

Podobnie sprawę widzi Shabilla. - W ogóle nie byłem zaskoczony, a plotki krążyły od miesięcy. Chicago szukało globalnej supergwiazdy, próbowali nawet pozyskać Neymara. Dla samego "Lewego" ma to sens, ponieważ Chicago ma największą polską populację.

Na kwestie narodowościowe zwraca też uwagę Tim Hotze, szef serwisu Meninred97.com o Fire. - Klub zabiegał o Lewandowskiego od lat ze względu na jego profil i znaczenie polskiej społeczności w mieście. Fire byli w stanie zaoferować mu konkurencyjną finansowo ofertę i interesujący projekt - przekonuje dziennikarz. Wspomina o budowie nowego stadionu, która ma się zakończyć za dwa lata.

Kontrast między Polską a USA

W Polsce krytykowano pierwszą konferencję prasową i kampanię marketingową Fire za brak odpowiedniego przygotowania. Dziennikarze z naszego kraju, którzy udali się na miejsce, informowali, że brakowało chociażby koszulek z nazwiskiem Lewandowskiego. Jego przywitanie z klubem nastąpiło zaś w dniu rozgrywania półfinału mundialu Francja - Hiszpania i pozostało w cieniu piłkarskich emocji. Amerykańscy dziennikarze mają na to jednak inne spojrzenie.

- Krytyka, jaka spadła na klub, była niesprawiedliwa - mówi Wright. - Relacjonuję MLS od prawie dekady i uważam, że ogłoszenie i pierwsza konferencja prasowa Roberta Lewandowskiego miały dość typowy charakter dla ligi w przypadku największych transferów. Nie wiem, jakie były oczekiwania Polaków, ale nie czułem, żeby coś było nie tak - przekonuje Amerykanin.

Hotze zdradza nam kulisy organizacyjne tego dnia, gdy przywitano naszego napastnika w klubie. - Mam mieszane uczucia. Pracownicy Fire, z którymi rozmawiałem, twierdzili, że brak większej pompy był konieczny ze względu na harmonogram: od momentu przylotu Lewandowskiego klub musiał wprowadzić go w trening i przygotować do meczu zaplanowanego kilka dni później. Jest w tym prawda i słuszność. Oznacza to jednak również, że kibice i fani nie mieli szansy na powitanie Lewandowskiego - i na odwrót. Żałuję, że przywitanie takiej gwiazdy odbyło się przed kilkudziesięcioma dziennikarzami w ośrodku treningowym klubu na dwa dni przed meczem, zamiast podczas większego wydarzenia.

Hotze uważa jednak, że generalnie nie ma to większego znaczenia. - Nie przyleciał tu dla ceremonii, a by ciężko pracować. Chicago to miasto szanujące pracę, zbudowane przez ciężko pracujących ludzi. I ze wszystkich relacji z Fire wynika, że dokładnie to Lewandowski robi każdego dnia na treningu, tak samo jak robił to każdego dnia od czasów gry w Polsce. Gdy będzie kończył przygodę z Chicago, nikt nie będzie pamiętał o prezentacji

Czy Polak traktowany jest w USA na równi z m.in. Lionelem Messim i Luisem Suarezem, największymi gwiazdami Interu Miami? Amerykańscy eksperci są tu zgodni: status Messiego jest absolutnie wyjątkowy, ale Lewandowski natychmiast wskoczył do ścisłej czołówki medialnej ligi. - Być może Robert nie spotkał się z tak wielkim podekscytowaniem jak Messi w Miami czy Heung-min Son w Los Angeles FC, ale jest o nim głośno - mówi Wright.

Terminarz wyzwaniem

Shabilla tłumaczy zaś, dlaczego transfer kapitana naszej kadry nie odbił się aż tak wielkim echem, jakim mógł. - Bo był przeprowadzany w trakcie mundialu. Nie mam jednak wątpliwości, że Lewandowski będzie traktowany jak wielka gwiazda przez każdego, kto relacjonuje piłkę nożną w USA. Największy wpływ będzie miał na sprzedaż biletów, a nie na relacje w mediach. Poza tym nikt nie jest traktowany jak Messi - on jest w lidze, w której nie ma sobie równych.

Jednym z tematów poruszanych w kontekście MLS jest kolizja terminów meczów ligowych z oficjalnymi okienkami FIFA. Wright i Shabilla wyjaśniają, jak wygląda to w praktyce. Przypomnijmy, że 28 września Polska zagra na wyjeździe ze Szwecją w Lidze Narodów, a dzień wcześniej Fire będzie rywalizować z Charlotte FC.

- Kluby są zobowiązane do zwalniania zawodników na oficjalne okienka międzypaństwowe FIFA, więc nie mają sposobu na zablokowanie piłkarza, nawet gdyby chciały - wyjaśnia Wright. I dodaje: - Co warte podkreślenia, kluby MLS zwykle wspierają ambicje reprezentacyjne swoich graczy. Trener Chicago prowadził wcześniej prezentację USA i rozumie, jak ważne to dla piłkarzy. Nie będzie problemu.

Popularność MLS a innych lig

Zapytałem też dziennikarzy zajmujących się piłką USA, jak zainteresowanie dyscypliną wypada dziś na tle innych sportów. Z ich słów wyłania się jednoznaczny obraz: mimo rosnącej popularności, MLS wciąż musi walczyć o uwagę w cieniu gigantów, takich jak NFL, NBA, MLB czy NHL.

Shabilla uważa, że MLS z pewnością cieszy się większym zainteresowaniem niż kiedykolwiek wcześniej. - Jeśli spojrzysz na frekwencję na meczach, liga jest jedną z najlepiej oglądanych na świecie. Jednak problemem są media i wejście do głównego nurtu. Rynek w USA jest bardzo trudny do przebicia, biorąc pod uwagę futbol amerykański, koszykówkę czy hokej. W każdym innym kraju MLS generowałoby jeszcze większą uwagę, ale tu walczy z potentatami medialnymi.

Dziennikarz serwisu Kickbacksoccer.com wskazuje też na czynnik, którego jego zdaniem nie rozumieją kibice z innych krajów. - USA są wielkie zarówno pod względem populacji, jak i powierzchni. Na niektórych rynkach MLS cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ale w całym kraju zainteresowanie nie jest tak silne. Chicago jest prawdopodobnie trzecim co do wielkości rynkiem sportowym w USA: mają zespoły w NFL, NHL, NBA i dwie drużyny MLB. Będzie to wymagało wiele wysiłku od Fire, aby przebić się. Natomiast jeśli spojrzysz np. na miasto Nashville, gdzie klub piłkarski musi konkurować tylko z tym z NFL i NHL, tam zainteresowanie piłką jest jeszcze większe.