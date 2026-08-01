FIFA się poddała, ale to nie koniec! UEFA reaguje

Plany FIFA spaliły na panewce. Gianni Infantino chciał sprzedawać udziały w mistrzostwach świata prywatnym podmiotom, jednak to nie spodobało się Aleksandrowi Ceferinowi. "Nikt nie ma moralnego prawa sprzedaży tego, co przechowuje dla przyszłych pokoleń" - można było przeczytać w komunikacie europejskiej federacji zapowiadającym bojkot wszystkich rozgrywek organizowanych przez FIFA.

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Do protestów dołączyła się też konfederacja północnoamerykańska (CONCACAF) oraz azjatycka (AFC), a Infantino krytykowany był nawet przez brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama. Tak szeroka koalicja zmusiła centralę do rezygnacji z projektu "FIFA Forward Enterprise". "Stało się jasne, że plan ten stworzył podziały, które nie były naszym pierwotnym celem" - przekazano w wydanym 1 sierpnia oświadczeniu.

UEFA zadowolona i gotowa do rozliczeń

To ucieszyło Ceferina. UEFA niezwłocznie zareagowała, publikując swój komunikat. "Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję FIFA o wycofaniu się z planu sprzedaży udziałów w mistrzostwach świata podmiotom prywatnym. Propozycja ta została jednogłośnie odrzucona przez europejskie związki piłkarskie, wiele innych federacji i konfederacji na całym świecie, których zadaniem jest ochrona piłki nożnej" - czytamy.

Podziękowano za wsparcie wszystkim, którzy sprzeciwili się pomysłom Infantino. Jednocześnie UEFA pokazała, że nie zamierza zapomnieć o całej sprawie. Teraz ma zacząć się czas rozliczeń. "Nie możemy funkcjonować w taki sposób. Tajne plany realizowane w przyspieszonym tempie, wymyślone przez anonimów i przynoszące wątpliwe korzyści dla piłki. Musimy zidentyfikować osoby za to odpowiedzialne i rozliczyć je za ich działania" - zapowiedziano.

FIFA chciała sprzedać mundial, a miliardy leżą odłogiem

Już niebawem UEFA, wraz z krajowymi i kontynentalnymi federacjami, rozpocznie współpracę. "Chcemy przeanalizować, jak do tego doszło i opracować plan zapewniający, że taka sytuacja już nigdy się nie powtórzy. Żadna opcja nie może być wykluczona. Obecne kierownictwo FIFA straciło zaufanie wielu członków piłkarskiej rodziny" - można przeczytać. Następnie przypomniano obietnice, które dekadę temu składał Gianni Infantino.

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Przed wyborami nowego prezesa centrali Szwajcar zapowiadał pełną przejrzystość działań. Mówił też, że "pieniądze FIFA muszą służyć rozwojowi piłki nożnej". "W obu przypadkach nie dotrzymał słowa. Niechlujna i tajna umowa była daleka od przejrzystości. Przy rezerwach wynoszących ponad 5 mld dolarów, te środki nie są wykorzystywane na rzecz rozwoju piłki nożnej" - atakuje UEFA.

Zapowiedziano natychmiastową reformę programu "FIFA Forward", mającego na celu wsparcie wszystkich federacji. "Musimy zacząć wykorzystywać część tych środków, bezczynnie leżących na kontach FIFA, by zapewnić impuls w piłce amatorskiej i całej dyscyplinie w każdym z 211 członków FIFA. Nie musimy sprzedawać rodzinnego srebra, by to osiągnąć" - czytamy.

Na zakończenie podkreślono ponownie, że cel bojkotu został osiągnięty, ale to dopiero początek walki o uzdrowienie piłki nożnej. "To zwycięstwo dla całego sportu. Nie może to być jednak koniec tej historii. Propozycja została odrzucona, ale zadanie odbudowy zaufania do FIFA dopiero się rozpoczęło" - podsumowano.