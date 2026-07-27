Hitowy transfer na wyciągnięcie ręki. Gigant jest już przekonany

Yan Diomande prawdopodobnie trafi do Realu Madryt. Iworyjczyk był jednym z głównych celów transferowych PSG. Paryżanie mimo to mają zamiar wzmocnić skład w letnim okienku transferowym. Ich głównymi celami mają być teraz Maghnes Akliouche i Ferran Torres.

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PSG rusza po Ferrana Torresa

O zainteresowaniu PSG Ferranem Torresem donosi hiszpański dziennik "Sport". Swojego rodaka widziałby w zespole trener Luis Enrique. Działanie francuskiej drużynie ułatwia finalizacja transferu Goncalo Ramosa do AC Milanu. Ale to nie koniec sprzedaży, kluczowe ma się się okazać odejście Kolo Muaniego.

"Kluczowe będzie odejście Kolo Muaniego. PSG i Juventus negocjują transfer od kilku tygodni i wszystko wskazuje na to, że w zasadzie będzie umowa na 40 milionów euro. To może być kwota, którą Paryżanie chcieliby przeznaczyć na Ferrana. PSG bardzo dobrze mierzy wysiłki finansowe i chce finansować wszystkie zakupy poprzez sprzedaż." - pisze hiszpański dziennik "Sport".

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PSG chce zaproponować napastnikowi Barcelony kontrakt na 4 lata

"Sport" przekazał, że PSG chciałoby zaproponować Torresowi kontrakt na cztery lata, na korzystniejszych warunkach niż Barcelona. "Duma Katalonii" do końca zamierza walczyć o swojego napastnika.

"Blaugrana chcą go zatrzymać, ale jego przedłużenie umowy i kontrakt powinny poczekać do września, a liczby będą bardziej skromne. Ostatecznie sam zawodnik zdecyduje, ale PSG jest przekonane, że może wygrać tę walkę, ponieważ Ferran pokazał oznaki zainteresowania zmianą otoczenia. Postać Luisa Enrique jako paryskiego trenera i jego długoterminowa praca dały zawodnikowi i jego świcie argumenty do podjęcia tego kroku." - czytamy.

Ferran Torres gra w Barcelonie od sezonu 2021/2022. Trafił do Katalonii z Manchesteru City, jego obecna umowa obowiązuje tylko przez najbliższy sezon.