Mudryk przerwał milczenie. Oto co napisał po powrocie

Trzy i pół roku temu Mychajło Mudryk był na piłkarskim szczycie. Londyńska Chelsea zapłaciła 70 milionów euro Szachtarowi Donieck za wyróżniającego się młodego skrzydłowego, który miał już na koniec osiem występów w reprezentacji Ukrainy. Jego pobyt w Anglii okazał się jednak klapą. Mudryk nie spełniał oczekiwań kibiców, ale najgorsze miało dopiero nadejść.

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W grudniu 2024 roku został on bowiem zawieszony, gdyż podczas badania antydopingowego wykryto meldonium. Związek miał pojawić się w jego organizmie po zastrzyku wykonanym przez fizjoterapeutę reprezentacji Ukrainy. To tłumaczenie nie przekonało WADA, które ukarało Mudryka czteroletnim zakazem wykonywania zawodu.

Koniec problemów Mychajło Mudryka?

Ukrainiec szybko wpadł w kolejne problemy. A to prowadził samochód pomimo otrzymanego kilka miesięcy wcześniej zakazu, a to obrażał Polaków podczas internetowej gry w Counter-Strike'a, ostatnio przegrał też sprawę sądową z firmą posiadającą część praw komercyjnych piłkarza. Jednak po każdej nocy przychodzi dzień, a po burzy słońce. W końcu i Mudryk usłyszał dobre wieści - jego zawieszenie zostało skrócone i Ukrainiec może wrócić do treningów.

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25-latek skomentował sprawę za pomocą mediów społecznościowych. "Po długiej walce, nałożone na mnie czteroletnie zawieszenie zostało zdjęte i mogę natychmiast wznowić swoją karierę. Jestem wdzięczny, że ten proces zakończył się, że mogę wrócić do piłki i że mogę optymistycznie patrzeć na swoją przyszłość" - napisał na Instagramie.

Mychajło Mudryk zabrał głos po odwieszeniu

Ukrainiec przyznał, że był to dla niego niezwykle trudny okres w karierze. "Zawsze podkreślałem, że nigdy świadomie ani celowo nie przyjąłem żadnych niedozwolonych środków. Moje zaangażowanie w uczciwą rywalizację oraz reprezentowanie mojego klubu i kraju z profesjonalizmem i uczciwością zawsze było dla mnie niezwykle ważne" - stwierdził.

Następnie podziękował za wsparcie rodzinie i przyjaciołom, całej społeczności Chelsea a także prawnikom, którzy pomagali mu w tej sprawie. "Skupiam się teraz na powrocie do piłki, codziennej pracy i wnoszeniu pozytywnego wpływu na boisku. Dziękuję wszystkim za wiarę. Z niecierpliwością czekam na kolejny rozdział mojej kariery" - zakończył Mychajło Mudryk.

Chelsea w poprzednim sezonie zajęła dopiero 10. miejsce w Premier League i nie zakwalifikowała się do rozgrywek europejskich. Zmagania w nowym sezonie The Blues rozpoczną 24 sierpnia od ligowego spotkania z Fulham.