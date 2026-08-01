Ekspert mówi jasno ws. Lewandowskiego. "Robert wiedział, w co się pakuje"

Dwie porażki w dwóch pierwszych meczach. Tak kiepskiego startu w nowej drużynie Robert Lewandowski nie miał, jak dotąd nigdzie. Polakowi ewidentnie brakuje nadal zgrania z nową drużyną, co nie jest dziwne i wymaga czasu, by to naprawić. Ów czasu nie ma jednak za wiele. Już w nocy z 1 na 2 sierpnia o 2:30 czasu polskiego Chicago Fire zagra u siebie z Charlotte FC. Jeszcze się zespołowi z Wietrznego Miasta nie zdarzyło, by w tym sezonie przegrali trzy mecze ligowe z rzędu.

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Lewandowskiemu ubył konkurent. Chicago na razie cierpi

Czy Lewandowski w końcu pokaże nieco więcej i będzie miał chociaż dobrą okazję na strzelenie gola? Przekonamy się, jednak Polak zapewne ma nadzieję, że Chicago jeszcze w tym okienku się wzmocni. Na to na pewno liczy Janusz Michalik. Były reprezentant USA w rozmowie z portalem WP SportoweFakty stwierdził wprost, że nowi zawodnicy są potrzebni, a Fire cierpią przez rozstanie z poprzednikiem Lewandowskiego, czyli Hugo Cuypersem, który strzelił w tym sezonie aż 13 goli.

- Na razie ta drużyna potrzebuje dużo więcej niż tylko Roberta. Najlepszy strzelec Chicago Fire sam poprosił o transfer i odszedł. Nie to, że go nie chcieli. Cuypers przecież prowadził w klasyfikacji strzelców z 13 bramkami na koncie, także strata takiego zawodnika jest ogromna. Gość strzelał bramkę na mecz. Gdyby grał razem z Robertem, prawdopodobnie by to pomogło, bo jeżeli Robert jeszcze potrzebuje trochę czasu, to może Cuypers w dalszym ciągu by strzelał - ocenił ekspert.

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Zdaniem Michalika Lewandowski też nie może do końca narzekać, bo miał przecież świadomość, dokąd idzie. - Nie uważam, by Robert nie wiedział, w co się pakuje. Czy ludziom to się podoba, czy nie, dostał ogromne pieniądze, których nie dostałby nigdzie na świecie. Czy to wystarczy do szczęścia? O to trzeba zapytać Roberta. (...) Trochę śmieszne jest, gdy ludzie mówią: czy wiedział, w co się pakuje i jakich będzie miał asystentów? No pewnie, że wiedział, że nie ma tutaj takich asystentów jak w Barcelonie czy Bayernie. Ale wybrał taką drogę - powiedział Janusz Michalik.

Były reprezentant USA stwierdził, że Chicago nie może liczyć na to, iż Lewandowski pociągnie to sam, bo on już po prostu nie jest w stanie tego robić. - Pewne jest, że muszą szybko zareagować. Czas zawsze jest potrzebny, ale mimo wszystko presja tylu milionów dolarów na rok zawsze będzie i zawsze będzie się oczekiwało od Roberta bardzo dużo. Przyszedł jako gwiazda do tej ligi. Wiemy o tym, że w pewnym sensie sam tego nie pociągnie. On tego nie ciągnął sam już od dłuższego czasu, czy to w kadrze, czy to w Barcelonie. Trzeba stworzyć mu warunki, żeby ten cały transfer się opłacał wszystkim - podsumował Michalik.