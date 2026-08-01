Prezes Śląska przerwał milczenie. Tak odpowiada Królewskiemu

Wisła Kraków i Śląsk Wrocław - te dwa kluby w sezonie 2025/2026 szły ze sobą w parze nie tylko, jeśli chodzi o wynik sportowy. Oba kluby nie tylko wywalczyły awans do PKO BP Ekstraklasy, ale przede wszystkim były bohaterami głośnego skandalu. Śląsk Wrocław zdecydował się bowiem nie wpuszczać kibiców Wisły Kraków na stadion, co poskutkowało decyzją prezesa Jarosława Królewskiego o oddaniu meczu walkowerem. Potem na wrocławski klub nałożono karę miliona złotych. Sytuacja między oboma klubami jest napięta, a Królewski wiele razy krytykował Wrocławian.

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Teraz całą sytuację skomentował Remigiusz Jezierski, prezes Śląska Wrocław.

- Królewski mówi, że jesteście opóźnieni intelektualnie. Był u nas ostatnio w Foot Trucku i mówił, że chciałby zapytać Jezierskiego o to, dlaczego zachowuje się jak nieinteligentna osoba, skoro jest inteligentny. Ja miałem wrażenie, że medialnie się schowaliście i daliście rozgrywać sytuację Królewskiemu, a zakładam, że jako ludzie inteligentni mieliście swoje argumenty, które mogliście podnosić - spytał go Łukasz Wiśniowski.

- Ci co nie rozumieją realiów funkcjonowania w spółce miejskiej, niech spróbują to zrobić. Realia były takie, że, co nie powiesz, to jest źle. Jak masz taki moment, to stwierdzasz, że lepiej mniej mówić, bo zawsze wystawiasz się na trudną sytuację, krytykę. Te kilka miesięcy nie było łatwe, inne środowiska się odpaliły, wykorzystując sytuację, ale czuliśmy i wiedzieliśmy, że na dłuższą metę się obronimy w tym wszystkim. My uważamy, że cały czas idziemy ścieżką obraną godnych, przemyślanych, zbudżetowanych ruchów - przyznał Jezierski.

- Ale jakbyś odniósł się do tych zarzutów, bo Królewski wyciągał wasze rozmowy z Cezarym Kuleszą, mówiąc, że Jezierski przyznał wprost, że boi się presji kibiców Śląska. Ty wtedy milczałeś. Jak odniósłbyś się do tego na chłodno - odparł Wiśniowski.

- Można powiedzieć, że przepracowałem pewien wariant rozmowy z prezesem Kuleszą, który do rozmowy prywatnej podłącza kogoś innego, nie informując, co będzie tematem rozmowy. Tam nie było informacji, że to oficjalna rozmowa, można było sobie żartować, z prezesem Kuleszą znamy się prywatnie. W trakcie rozmowy zaczęły się mocne naciski na mnie, więc może i padły słowa, których nie do końca pamiętam i mógłbym powiedzieć, jak z tą inteligencją czy opóźnieniem, że to była hiperbola - powiedział Jezierski.

Wiśniowski spytał go też, czy nie kusiło go, by w charakterze "miękkiego lobby" porozmawiać z Królewskim.

- Królewski z poprzedniej rozmowy wyciągnął to, co chciał. Nigdy nie wyciągnięto tego, że zaprosiłem go na rozmowy z kibicami we Wrocławiu. Powiedział, że nie ma czasu na taki dialog - przyznał Jezierski.

- Ponowiłbyś to zaproszenie? - spytał Wiśniowski.

- Tak, oczywiście. Jestem za tym, by środowiska się dogadały i nie było już takich sytuacji. To nie jest komfortowe, dobre, by się obrażać i nie wpuszczać kibiców. Dialog jest czymś normalnym. Powinniśmy dążyć do rozwiązania problemu. Była taka, a nie inna sytuacja, Jarosław Królewski sam podkręcał tę sytuację i eskalował ten hejt. Z naszej perspektywy można powiedzieć, że podjęte decyzje były uzasadnione, bo pokazały, jakie są antagonizmy gdzieś tam ukryte. I bardzo żałuję, bo mam wielu przyjaciół w Krakowie, wiele razy tam byłem, ważna zgoda kibicowska. Ale jako lider tych wydarzeń rozumiem, że pewnie dla wielu Krakowiam jestem wrogiem i trudno, co zrobić - odpowiedział Jezierski.

Prezes Śląska Wrocław przyznał też, ża cała ta sytuacja nauczyła go, że Polski Związek Piłki Nożnej za mało pomaga klubom.

- Czy dziś z perspektywy czasu zrobiłbym coś inaczej? Ta sytuacja nie była łatwa i wciąż nie jest. Polska piłka, polskie społeczeństwo i polska ulica stoją przed wyzwaniem dbania o bezpieczeństwo. Ta sytuacja nauczyła mnie, że PZPN za mało pomaga klubom, które stoją na odpowiedzialności prezesa przy organizacji takich eventów. Wszyscy chcemy, żeby piłka nożna była dla kibica, ale w gruncie rzeczy uważam, że powinniśmy mieć przywilej tego, kogo zapraszamy do swojego domu. Jak ktoś nam robi problem, miejmy prawo tego nie robić - dodał prezes Śląska.

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Całą rozmowę z prezesem Jezierskim można zobaczyć w linku poniżej.

Wisła Kraków i Śląsk Wrocław mają już za sobą debiut w PKO BP Ekstraklasie. Krakowianie wygrali u siebie z GKS-em Katowice 2:1, a Wrocławianie przegrali 1:2 na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.