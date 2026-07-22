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Szykuje się wielki powrót do Barcelony. To prawdziwa legenda

W środę 22 lipca w ośrodku treningowym Barcelony pojawił się niespodziewany gość: Sergio Busquets. Jak się okazuje, wizyta ta nie była tylko czystą kurtuazją. Były znakomity środkowy pomocnik "Dumy Katalonii" ma zacząć nowy rozdział, związany z trenerką.
David Beckham, Leo Messi, Sergio Busquets i Jordi Alba na kolacji
fot. https://www.instagram.com/p/Cv3U6WVIrmq/?img_index=2

Nie sposób wyliczyć wszystkich trofeów, które z boiska podniósł Sergio Busquets. Był jedną z ważniejszych postaci dla całej hiszpańskiej piłki, która w latach 2008-16 absolutnie zdominowała grę, nie tylko reprezentacyjną. Mistrz świata z 2016 roku chce podjąć się kolejnego zadania. 

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Busquets ma podpatrywać trenera w Barcelonie B

- Pod kątem ustawiania się gra tak, jakby był weteranem - zarówno z piłką, jak i bez niej. Z piłką przy nodze sprawia, że to, co trudne, wygląda na łatwe: pozbywa się jej jednym lub dwoma kontaktami. Bez piłki daje nam prawdziwą lekcję: jak znajdować się w odpowiednim miejscu do przejęcia i biegać tylko po to, by odzyskać futbolówkę - komplementował Busquetsa na progu jego kariery wielki Johan Cruyff. 

Środkowy pomocnik stworzył, razem z Xavim oraz Andresem Iniestą, podwaliny pod grę tiki-taką, co było istnym przewrotem w nowoczesnej piłce i co doprowadziło reprezentację Hiszpanii do mistrzostwa świata (2016), dwóch triumfów na Euro (2008, 2012), a zespół Barcelony m.in. do trzech zwycięstw w Lidze Mistrzów (2008/09, 2010/11, 2014/15). Sergio Busquets od 2008 roku przez 14 kolejnych lat był podstawowym zawodnikiem "Blaugrany". Karierę skończył u boku Lionela Messiego w Interze Miami w 2025 roku. 

Jak informuje dziennikarz Carlos Monfort z katalońskiego "Sportu" ostatnia wizyta 38-latka w ośrodku treningowym Barcelony wiążę się z większymi planami. 

"Były pomocnik 'Dumy Katalonii' chce zacząć stawiać swoje pierwsze kroki na ławce trenerskiej i prowadził już rozmowy z klubem na temat włączenia się w dynamikę pracy Barca Atletic. W tym sezonie wyzwanie prowadzenia rezerw w Segunda RFEF [4. poziom rozgrywek w Hiszpanii - przyp. red.] podejmie Juliano Belletti" - czytamy. 

"Plan Busquetsa zakłada naukę od środka - poznanie codziennego funkcjonowania sztabu szkoleniowego, zanim zdecyduje się na krok w stronę roli pierwszego trenera. Choć nie posiada jeszcze uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu głównego szkoleniowca, chce przejść etap adaptacyjny u boku Bellettiego, biorąc udział w codziennej rutynie zespołu rezerw i poznając z pierwszej ręki, jak pracuje sztab w takim klubie jak Barca" - dodano. 

Jak zaznacza "Sport" klub z Camp Nou bardzo pozytywnie zareagował na plany Sergio Busquetsa. Włodarze Barcelony są zachwyceni, że piłkarz z takim doświadczeniem i posłuchem w szatni chce zacząć swoją przygodę trenerską "w domu". 

Pracę szkoleniowca poznała już pozostała dwójka legendarnych pomocników "Blaugrany". Xavi Hernandez zaczynał w saudyjskim Al Sadd, potem bez większych sukcesów prowadził Barcelonę, a od 2024 roku jest bezrobotny. Andres Iniesta właśnie został ogłoszony trenerem Gulf United ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

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