Nie do wiary. FIFA pominęła mistrza świata

Ten turniej należał do Hiszpanii. "La Furia Roja" drugi raz w historii wywalczyła mistrzostwo świata. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego nie dość, że pokonali w finale Argentynę 1:0, to jeszcze całkowicie zdominowali indywidualne wyróżnienia. Rodri został wybrany najlepszym zawodnikiem mundialu, Unai Simon odebrał nagrodę dla najlepszego bramkarza, a Pau Cubarsi triumfował w kategorii najlepszego młodego piłkarza turnieju. Wydawało się więc, że kilku reprezentantów Hiszpanii będzie miało pewne miejsce w gronie kandydatów do najlepszej jedenastki mistrzostw świata. Tymczasem FIFA zaskoczyła.

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Niebywałe, co zrobiła FIFA. Kibice mogą być oburzeni

Największe zdziwienie wywołuje brak właśnie Pau Cubarsiego. Na liście nominowanych zabrakło również jego partnera ze środka obrony Aymerica Laporte'a.

Pominięcie hiszpańskich środkowych obrońców może wywołać u kibiców sporo oburzenia. "La Furia Roja" straciła podczas całego turnieju zaledwie jednego gola, ustanawiając historyczne osiągnięcie.

Nigdy wcześniej mistrz świata nie sięgnął po tytuł, tracąc tylko jedną bramkę w drodze do złota, a przecież podczas tegorocznego mundialu finaliści musieli rozegrać aż osiem spotkań.

Duet Cubarsi - Laporte odegrał w tym sukcesie kluczową rolę. To właśnie dzięki ich grze tak ofensywnie usposobione reprezentacje jak Francja i Argentyna praktycznie nie stworzyły sobie stuprocentowych okazji bramkowych. Oczywiście był to efekt pracy całego zespołu, jednak środkowi obrońcy należeli do największych bohaterów hiszpańskiej defensywy.

Pominięci zostali także pomocnicy Fabian Ruiz, Dani Olmo i Mikel Merino, którzy odegrali bardzo ważną rolę w drodze po mistrzowski tytuł.

Van Dijk w "11" mundialu? To może się wydarzyć

Równie duże kontrowersje budzi fakt, kto znalazł się na liście w ich miejsce. Wśród obrońców nominację otrzymał Virgil van Dijk, choć Holandia zakończyła udział w mundialu na etapie 1/16 finału po przegranej z Marokiem w rzutach karnych. Szansę na wejście do "11" turnieju ma także Gabriel, a przecież Brazylia pożegnała się z turniejem jeszcze przed ćwierćfinałami (przegrana z Norwegią w 1/8 finału 1:2).

W gronie pomocników wśród kandydatów do miejsca w drużynie turnieju znalazł się natomiast Luka Modrić. Chorwacja - podobnie jak Holandia - odpadła w 1/16 finału, a sam doświadczony pomocnik tym razem nie zachwycił.

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Znacznie mniej dyskusji wywołuje zestawienie napastników. Wśród kandydatów znaleźli się najskuteczniejsi gracze mundialu z Kylianem Mbappe, Lionelem Messim i Erlingiem Haalandem na czele.